Вирусолог рассказал, когда можно отказаться от защитных масок

В январе 2021 года жители России смогут отказаться от обязательного ношения защитных масок в общественных местах. Так как в регионах вырастет иммунная прослойка из переболевших коронавирусом. К такому выводу пришел вирусолог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

- Да, вирус продолжает распространяться, но не лавинообразно. И его распространение удается контролировать относительно спокойными, не экстремальными мерами, -считает вирусолог.

Пока иммунная прослойка в стране нарабатывалась за счет переболевших, но уже зарегистрирована и начинает применяться российская вакцина. Планируется, что массово делать прививки россияне будут с января-февраля 2021 года.

- Нельзя сказать, что массовая вакцинация уничтожит его полностью и сразу. Всегда ведь есть те, кто не может вакцинироваться из-за противопоказаний или попросту не хочет. Однако коронавирус уже не будет такой серьезной проблемой, какой был до сих пор, - заявил kp.ru врач.

Только после этого может идти речь о постепенном ослаблении противоэпидемических мер.