Владимир Путин дал оценку ситуации в Беларуси

О своем видении ситуации в Беларуси президент России Владимир Путин рассказал в интервью ведущему программы "Вести в субботу" (ВГТРК) Сергею Брилеву. Ранее на эту тему российский лидер еще не говорил публично так подробно.

Россия ведет себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны, заметил Путин. Происходящее в республике - прежде всего дело белорусского народа. Но России не безразлично, что там происходит. Ведь это самая близкая Беларуси страна.

Путин надеется, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. "Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать", - сказал он. И президент Беларуси готов рассмотреть возможность принятия новой Конституции, проведения новых выборов на ее основе, но за рамки действующей Конституции нельзя выходить. А вот создание надконституционных, не предусмотренных Основным Законом страны органов, которые пытаются перехватить власть, абсолютно недопустимо, считает российский лидер.

Комментируя ситуацию, при которой выборы в Беларуси называют "неидеальными", Путин заметил, что "ничего идеального в мире не существует". "Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была заготовлена позиция по результатам этих выборов", - сказал он. "Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневается, были абсолютно честны", - продолжил президент России.

"Поэтому мы исходим из того, что выборы состоялись. Мы - я сразу это сделал - признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах. Все", - заключил глава государства.

В рамках договоров о Союзном государстве и о коллективной безопасности (ОДКБ) у России есть обязательства перед Беларусью, и Александр Лукашенко поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы ему оказали при необходимости соответствующую помощь. "Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - передал детали разговора российский лидер.

Президент Беларуси попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, и Путин это сделал. Лидеры договорились, что он не будет использован, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ.

Президент РФ считает, что правоохранительные органы Беларуси ведут себя достаточно сдержанно. "Посмотрите, что в некоторых странах происходит... Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Белоруссии и белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность?" - задал вопрос Путин. Это наводит на мысль, что дело не в том, что происходит в Беларуси, а в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое, сказал он. Президент России надеется, что все проблемы будут решаться в рамках закона и мирными средствами.