Владимир Путин может выступить на юбилейной сессии ООН

Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительную программу выступлений на общеполитических дебатах. Подтверждения информации из Кремля пока нет.

Дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений в связи с введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями. Впрочем, лидеры могут и приехать - такой формат тоже допустим. Например, вероятно присутствие американского президента Дональда Трампа и генсека ООН Антониу Гуттериша - штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке.

Путин в списке выступающих седьмой. Перед ним - главы Бразилии, США, Турции, КНР, Чили и Кубы.