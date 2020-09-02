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Рубрика: Власть

Владимир Путин может выступить на юбилейной сессии ООН

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин может выступить на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на предварительную программу выступлений на общеполитических дебатах. Подтверждения информации из Кремля пока нет.

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Дебаты планируется провести в формате записанных видеовыступлений в связи с введенными из-за пандемии коронавируса ограничениями. Впрочем, лидеры могут и приехать - такой формат тоже допустим. Например, вероятно присутствие американского президента Дональда Трампа и генсека ООН Антониу Гуттериша - штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке.

Путин в списке выступающих седьмой. Перед ним - главы Бразилии, США, Турции, КНР, Чили и Кубы.

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