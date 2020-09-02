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02.09.2020 12:38
Рубрика: В мире

Власти Маврикия требуют у Токио компенсацию за разлив нефти

Текст: Владимир Шилов
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Власти некогда популярного у туристов острова Маврикий требуют у Токио 34 миллиона долларов из-за севшего на мель японского танкера Wakashio, передает DW.

Япония предлагает вытереть вручную мангры, пострадавшие от нефти на Маврикии

Сообщается, что деньги пойдут на приобретение более современных лодок для местных рыбаков, которые после экологической катастрофы вынуждены вести промысел в открытом океане на значительном удалении от острова. Кроме того, руководство страны рассчитывает переоборудовать национальный научный центр морской биологии, построенный в 1980-х годах на японские пожертвования.

Правительство во главе с премьер-министром Маврикия Правиндом Джагнотом пообещали также подать иск предполагаемому виновнику аварии - судоходной компании Nagashiki Shipping.

Напомним, в результате инцидента, случившегося еще в конце июля, в океан попало порядка 1 тысячи тонн мазута. Спасательные службы откачали из трюмов все топливо, однако, очистка прибрежных вод и пляжей займет до года.

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