Власти Маврикия требуют у Токио компенсацию за разлив нефти

Власти некогда популярного у туристов острова Маврикий требуют у Токио 34 миллиона долларов из-за севшего на мель японского танкера Wakashio, передает DW.

Сообщается, что деньги пойдут на приобретение более современных лодок для местных рыбаков, которые после экологической катастрофы вынуждены вести промысел в открытом океане на значительном удалении от острова. Кроме того, руководство страны рассчитывает переоборудовать национальный научный центр морской биологии, построенный в 1980-х годах на японские пожертвования.

Правительство во главе с премьер-министром Маврикия Правиндом Джагнотом пообещали также подать иск предполагаемому виновнику аварии - судоходной компании Nagashiki Shipping.

Напомним, в результате инцидента, случившегося еще в конце июля, в океан попало порядка 1 тысячи тонн мазута. Спасательные службы откачали из трюмов все топливо, однако, очистка прибрежных вод и пляжей займет до года.