В среду сатирический еженедельник Charlie Hebdo вновь опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда. Те самые, из-за которых в начале января 2015 года на него напали террористы, убив 12 сотрудников редакции, в том числе журналистов, художников, технических работников.

Те события стали отправной точкой волны террора, накрывшей Францию. Затем последовали кровавая расправа в парижском концертном зале "Батаклан", массовое побоище на набережной Ниццы и многие другие. До сих пор еженедельник не отваживался переиздавать карикатуры, а сделало это сейчас только потому, что в Париже в новом здании Дворца правосудия открылся судебный процесс по делу о теракте в Charlie Hebdo. На скамье подсудимых нет братьев Шерифа и Саида Куаши, устроивших расправу в редакции, как и их подельника Амеди Кулибали, что захватил заложников в магазине кошерных продуктов. Дьявольская троица вскоре полегла в ходе боестолкновений с французскими спецназовцами. Так что нынешние подсудимые, а их 14 человек, это те, кто участвовал в подготовке терактов, снабжал оружием, оказывал другую логистическую поддержку. Правда, трое из них, являясь ответчиками, пока находятся в розыске.

В Париже давно не было такого масштабного процесса. Ведь участие в нем принимают 200 гражданских истцов, 80 адвокатов обеих сторон, а меры безопасности обеспечивают многочисленные подразделения полиции и жандармерии. Причем как внутри Дворца правосудия, так и по расширенному периметру вокруг него, для чего помимо всего прочего будет использоваться дрон.