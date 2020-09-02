Володин поручил проработать вопрос об ускоренном расселении ветхого жилья

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты совместно с Минфином и Центробанком законодательно проработать вопрос ускоренного расселения ветхого жилья, сообщает пресс-служба ГД.

"Расселение аварийных и ветхих домов и обеспечение людей современным жильем - важнейший вопрос, от решения которого зависит качество жизни наших граждан", - отметил спикер.

"Нам необходимо будет законодательно проработать механизм ускоренного, более эффективного расселения ветхого жилья, в том числе, в части финансирования. Для этого комитету Госдумы по транспорту и строительству и комитету по жилищной политике и ЖКХ дано поручение проработать этот вопрос с участием минфина и Центробанка", - сообщил Вячеслав Володин.

Ранее президент Владимир Путин поручил проработать механизм ускоренного расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным.