Врач объяснила, чем грозит появление красных родинок на теле

Примерно у 50% взрослых людей на теле появляются внешне нетипичные, по сравнению с обычными коричневыми родинками, образования красного цвета.

Особенно стоит задуматься любителям загара. В том смысле, что новообразования надо прикрывать, находясь на пляже и в других солнечных местах.

Как объяснила доктор и ведущая программы "О самом главном" Татьяна Шаповаленко, красные родинки - ангиомы - хоть и представляют собой доброкачественные образования, однако не исключают развития в организме злокачественного процесса. То есть, есть вероятность "перерождения" такой родинки, передает aif.ru.

- При ангиомах лучше не загорать и закрывать их от солнца одеждой. Если ангиома начала увеличиваться в размере или менять цвет - это повод обратиться к врачу, - предупредила доктор.