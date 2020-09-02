Выпускники 9-10 классов могут поступить в школу Олега Табакова

Московская театральная школа Олега Табакова наберет талантливых выпускников 9-10-х классов со всей страны для внедрения экспериментальной программы высшего образования, интегрированной с программой среднего общего образования.

Новый подход Московской театральной школы Олега Табакова к обучению актерскому мастерству получил одобрение Рособрнадзора. Планы по развитию этого образовательного эксперимента представили министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Александр Кибовский и худрук Московского театра Олега Табакова и Театральной школы Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков.

Отбор претендентов для обучения по новой программе начинается 15 сентября. В нем могут принять участие ученики 9-х и 10-х классов общеобразовательных школ. Первый этап - конкурс видеовизиток, в которых абитуриентам предлагается на камеру прочитать отрывки из художественных произведений, представить пластический этюд или танец, продемонстрировать вокальные данные. Авторы лучших презентаций получат приглашение на очные отборочные туры, которые будут проходить с ноября 2020 года по июнь 2021-го в регионах России. Личные встречи педагогов театральной школы Олега Табакова с претендентами состоятся в городах Кемерово, Новосибирске, Красноярске, Саратове, Туле, Екатеринбурге, Москве. Абитуриенты, прошедшие эти туры, будут приглашены в столицу для участия в финальном отборе из трех этапов.

На данном этапе образовательная программа Московской театральной школы Олега Табакова будет сосредоточена на специальности "Актерское искусство" с присвоением квалификации "Артист драматического театра и кино", однако в перспективе она может получить развитие и по другим направлениям, так как лицензия Рособрнадзора (от 18 августа 2020 года ГБПОУ г. Москвы) включает еще несколько квалификаций - "Артист музыкального театра", "Артист театра кукол", "Артист эстрады", "Артист мюзикла".

"Символично, что в год 85-летнего юбилея Олега Павловича школа получила документ, дающий право одновременно на среднее общее, среднее профессиональное, дополнительное и высшее образование. Теперь первые годы обучения в Театральной школе будут включаться в общую линию, то есть студенты смогут получать диплом вуза раньше, чем их коллеги из других учебных заведений, и с гордостью называть себя табаковцами", - отметил Александр Кибовский.

"Мы начинаем огромную работу по отбору талантливых ребят со всей страны. Школа этим занимается уже десять лет, и теперь выходит на новый уровень, еще более ответственный, - подчеркнул Владимир Машков. - Я благодарю наших опытнейших педагогов - действующих артистов Московского театра Олега Табакова, без которых было бы невозможен столь тщательный поиск и обучение молодых талантов. У нас практически все артисты театра являются либо педагогами, либо наставниками, которые своими знаниями и советами помогают студентам быстро адаптироваться и расти".

Обучение будет длиться пять лет, оно ориентировано на раннюю сценическую практику. Это принципиально важно. Студенты заняты в репертуарных спектаклях, идущих на сцене Театра Олега Табакова, а ведущие актеры Театра заняты в спектаклях Школы. При отборе студентов для обучения по новой программе педагоги школы Олега Табакова будут уделять внимание не только способностям, но и мотивации претендентов к учебе. "Нам очень важно увидеть в человеке волю к профессии. А воля включает в себя три составляющих: воля как свобода, воля как желание и воля как сила. Этого мы ждем от наших будущих студентов - партнеров по сцене", - пояснил Владимир Машков.

Он также отметил, что обучение по интегрированной программе на просто дает набор определенных знаний и навыков, а в целом влияет на личностное развитие и дальнейший профессиональный путь, даже если он не будет связан с театром.

"Артистический склад характера, который мы ищем и развиваем у молодых ребят, незаменим в любой деятельности, - подчеркнул Владимир Машков. - Актерское образование позволят развить коммуникабельность, внимание и все его пять свойств - я говорю о сосредоточенности или концентрации, устойчивости, то есть способности сопротивляться отвлечению, распределению внимания, объему и переключению. Актер должен быть максимально внимателен не только на сцене, но и в жизни, собирать информацию о мире".