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Рубрика: Экономика

За год пенсии россиян выросли на 5,8 процента

Текст: Ольга Игнатова
За 12 месяцев - с июля 2019-го по июль 2020 года - средний размер пенсий россиян увеличился на 5,8 процента, следует из данных Росстата. Так, в июле 2020 года средний размер назначенных пенсий составил 14 976 рублей в месяц. А в июле прошлого года средняя пенсия россиян равнялась 14 150 рублям.

Страховые пенсии по старости индексируются 1 января. Каждый год размер пенсии увеличивается примерно на тысячу рублей. В 2021 году средняя пенсия по старости составит 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, в 2023 году - 19 283 рубля.

В 2021 году страховые пенсии предполагается проиндексировать на 6,3 процента; в 2022 году - на 5,9 процента; в 2023 году - на 5,6 процента. Это выше уровня годовой инфляции. Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в ближайшие три года не должна превысить 4 процентов.

Фото: iStock
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Помимо страховых, есть еще социальные пенсии, которые назначаются людям, не имеющим страхового стажа. Иными словами, эти люди или не работали по каким-то причинам, или получали неофициальную зарплату. Соответственно, работодатели не делали за них отчислений в социальные фонды. Соцпенсии назначаются на пять лет позже страховых. Индексируются ежегодно 1 апреля. В 2021 году соцпенсии могут вырасти на 1,5 процента, в 2022 году - на 3,9 процента, в 2023 году - на 3,7 процента. Средний размер этих пенсий в 2021 году составит 9 977 рублей, в 2022 году - 10 307 рублей, в 2023 году - 10 693 рубля.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2020 года составила 52 123 рубля и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 3,8 процента. За первые шесть месяцев этого года средняя зарплата россиян увеличилась на 5,8 процента.

Экономика Пенсии и пособия Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат Правительство Минэкономразвития Повышение пенсий

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