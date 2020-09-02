За сутки в России подтверждено 4952 случая COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам:

1. Москва 625

2. Санкт-Петербург 189

3. Московская область 158

4. Нижегородская область 147

5. Ростовская область 145

6. Ставропольский край 127

7. Свердловская область 115

8. Саратовская область 112

9. Красноярский край 110

10. Воронежская область 99

11. Самарская область 97

12. Ульяновская область 95

13. Волгоградская область 93

14. Краснодарский край 88

15. Кемеровская область 88

16. Оренбургская область 87

17. Хабаровский край 86

18. Республика Калмыкия 85

19. Пензенская область 79

20. Приморский край 78

21. Мурманская область 75

22. Челябинская область 73

23. Республика Дагестан 72

24. Иркутская область 72

25. Ханты-Мансийский АО 68

26. Кировская область 64

27. Алтайский край 63

28. Пермский край 60

29. Республика Крым 58

30. Карачаево-Черкесская Республика 53

31. Орловская область 51

32. Сахалинская область 51

33. Архангельская область 49

34. Республика Саха (Якутия) 48

35. Томская область 47

36. Ямало-Ненецкий АО 46

37. Тюменская область 45

38. Новосибирская область 45

39. Омская область 45

40. Белгородская область 44

41. Астраханская область 41

42. Республика Бурятия 40

43. Ярославская область 39

44. Ивановская область 38

45. Удмуртская Республика 38

46. Республика Карелия 36

47. Ленинградская область 35

48. Липецкая область 34

49. Вологодская область 34

50. Чувашская Республика 33

51. Забайкальский край 33

52. Курская область 32

53. Республика Башкортостан 31

54. Республика Мордовия 31

55. Амурская область 31

56. Тульская область 30

57. Республика Ингушетия 30

58. Владимирская область 29

59. Калужская область 29

60. Республика Коми 28

61. Кабардино-Балкарская Республика 28

62. Рязанская область 27

63. Республика Татарстан 27

64. Брянская область 26

65. Тамбовская область 25

66. Псковская область 24

67. Курганская область 24

68. Костромская область 23

69. Тверская область 23

70. Республика Северная Осетия 23

71. Магаданская область 23

72. Новгородская область 22

73. Республика Тыва 21

74. Республика Хакасия 21

75. Республика Адыгея 20

76. Республика Алтай 19

77. Калининградская область 17

78. Республика Марий Эл 17

79. Камчатский край 13

80. Смоленская область 10

81. Еврейская АО 7

82. Чеченская Республика 6

83. Ненецкий автономный округ 1

84. г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрировано 1 005 000 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский АО 0%

2. г. Москва, Московская область, Смоленская область, г. Севастополь 0,2%

3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%

За последние сутки подтверждено 115 летальных случаев:

Владимирская область 1 Калужская область 2 Костромская область 1 Московская область 5 Орловская область 1 Смоленская область 1 Тверская область 1 Тульская область 1 Москва 12 Вологодская область 1 Ленинградская область 1 Мурманская область 3 Санкт-Петербург 21 Краснодарский край 2 Астраханская область 1 Волгоградская область 2 Ростовская область 5 Республика Дагестан 3 Ставропольский край 1 Республика Чувашия 1 Нижегородская область 4 Пензенская область 1 Самарская область 4 Ульяновская область 9 Свердловская область 6 Ханты-Мансийский АО 2 Челябинская область 1 Республика Хакасия 2 Красноярский край 5 Иркутская область 1 Новосибирская область 3 Омская область 5 Республика Бурятия 3 Забайкальский край 1 Приморский край 1 Хабаровский край 1

За весь период пандемии в России умерли 17 414 человек

За прошедшие сутки из стационаров выписано 5464 выздоровевших:

Белгородская область 94 Брянская область 33 Владимирская область 22 Воронежская область 132 Ивановская область 28 Калужская область 34 Костромская область 39 Курская область 19 Липецкая область 15 Московская область 108 Орловская область 34 Рязанская область 18 Смоленская область 39 Тамбовская область 35 Тверская область 13 Тульская область 45 Ярославская область 99 Москва 1359 Республика Карелия 18 Республика Коми 60 Архангельская область 48 Вологодская область 55 Калининградская область 6 Ленинградская область 25 Мурманская область 47 Новгородская область 18 Псковская область 30 Санкт-Петербург 106 Республика Адыгея 7 Республика Калмыкия 25 Республика Крым 22 Краснодарский край 64 Астраханская область 67 Волгоградская область 147 Ростовская область 82 Севастополь 2 Республика Дагестан 48 Республика Ингушетия 14 Кабардино-Балкарская Республика 15 Карачаево-Черкесская Республика 21 Республика Северная Осетия - Алания 34 Чеченская Республика 21 Ставропольский край 100 Республика Башкортостан 12 Республика Марий Эл 31 Республика Мордовия 20 Республика Татарстан 37 Удмуртская Республика 42 Республика Чувашия 28 Пермский край 43 Кировская область 12 Нижегородская область 156 Оренбургская область 115 Пензенская область 85 Самарская область 77 Саратовская область 78 Ульяновская область 120 Курганская область 24 Свердловская область 5 Тюменская область 18 Ханты-Мансийский АО 110 Ямало-Ненецкий автономный округ 16 Челябинская область 91 Республика Алтай 19 Республика Тыва 24 Республика Хакасия 8 Алтайский край 79 Красноярский край 75 Иркутская область 114 Кемеровская область 151 Новосибирская область 63 Омская область 139 Томская область 66 Республика Бурятия 46 Республика Саха (Якутия) 21 Забайкальский край 19 Камчатский край 6 Приморский край 86 Амурская область 29 Магаданская область 18 Хабаровский край 90 Сахалинская область 43

За весь период пандемии из стационаров России выписано 821 169 выздоровевших