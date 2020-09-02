За сутки в России подтверждено 4952 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев в том числе 24,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1. Москва 625
- 2. Санкт-Петербург 189
- 3. Московская область 158
- 4. Нижегородская область 147
- 5. Ростовская область 145
- 6. Ставропольский край 127
- 7. Свердловская область 115
- 8. Саратовская область 112
- 9. Красноярский край 110
- 10. Воронежская область 99
- 11. Самарская область 97
- 12. Ульяновская область 95
- 13. Волгоградская область 93
- 14. Краснодарский край 88
- 15. Кемеровская область 88
- 16. Оренбургская область 87
- 17. Хабаровский край 86
- 18. Республика Калмыкия 85
- 19. Пензенская область 79
- 20. Приморский край 78
- 21. Мурманская область 75
- 22. Челябинская область 73
- 23. Республика Дагестан 72
- 24. Иркутская область 72
- 25. Ханты-Мансийский АО 68
- 26. Кировская область 64
- 27. Алтайский край 63
- 28. Пермский край 60
- 29. Республика Крым 58
- 30. Карачаево-Черкесская Республика 53
- 31. Орловская область 51
- 32. Сахалинская область 51
- 33. Архангельская область 49
- 34. Республика Саха (Якутия) 48
- 35. Томская область 47
- 36. Ямало-Ненецкий АО 46
- 37. Тюменская область 45
- 38. Новосибирская область 45
- 39. Омская область 45
- 40. Белгородская область 44
- 41. Астраханская область 41
- 42. Республика Бурятия 40
- 43. Ярославская область 39
- 44. Ивановская область 38
- 45. Удмуртская Республика 38
- 46. Республика Карелия 36
- 47. Ленинградская область 35
- 48. Липецкая область 34
- 49. Вологодская область 34
- 50. Чувашская Республика 33
- 51. Забайкальский край 33
- 52. Курская область 32
- 53. Республика Башкортостан 31
- 54. Республика Мордовия 31
- 55. Амурская область 31
- 56. Тульская область 30
- 57. Республика Ингушетия 30
- 58. Владимирская область 29
- 59. Калужская область 29
- 60. Республика Коми 28
- 61. Кабардино-Балкарская Республика 28
- 62. Рязанская область 27
- 63. Республика Татарстан 27
- 64. Брянская область 26
- 65. Тамбовская область 25
- 66. Псковская область 24
- 67. Курганская область 24
- 68. Костромская область 23
- 69. Тверская область 23
- 70. Республика Северная Осетия 23
- 71. Магаданская область 23
- 72. Новгородская область 22
- 73. Республика Тыва 21
- 74. Республика Хакасия 21
- 75. Республика Адыгея 20
- 76. Республика Алтай 19
- 77. Калининградская область 17
- 78. Республика Марий Эл 17
- 79. Камчатский край 13
- 80. Смоленская область 10
- 81. Еврейская АО 7
- 82. Чеченская Республика 6
- 83. Ненецкий автономный округ 1
- 84. г. Севастополь 1
Всего в России зарегистрировано 1 005 000 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский АО 0%
- 2. г. Москва, Московская область, Смоленская область, г. Севастополь 0,2%
- 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%
За последние сутки подтверждено 115 летальных случаев:
- Владимирская область 1
- Калужская область 2
- Костромская область 1
- Московская область 5
- Орловская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 1
- Тульская область 1
- Москва 12
- Вологодская область 1
- Ленинградская область 1
- Мурманская область 3
- Санкт-Петербург 21
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 5
- Республика Дагестан 3
- Ставропольский край 1
- Республика Чувашия 1
- Нижегородская область 4
- Пензенская область 1
- Самарская область 4
- Ульяновская область 9
- Свердловская область 6
- Ханты-Мансийский АО 2
- Челябинская область 1
- Республика Хакасия 2
- Красноярский край 5
- Иркутская область 1
- Новосибирская область 3
- Омская область 5
- Республика Бурятия 3
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 1
За весь период пандемии в России умерли 17 414 человек
За прошедшие сутки из стационаров выписано 5464 выздоровевших:
- Белгородская область 94
- Брянская область 33
- Владимирская область 22
- Воронежская область 132
- Ивановская область 28
- Калужская область 34
- Костромская область 39
- Курская область 19
- Липецкая область 15
- Московская область 108
- Орловская область 34
- Рязанская область 18
- Смоленская область 39
- Тамбовская область 35
- Тверская область 13
- Тульская область 45
- Ярославская область 99
- Москва 1359
- Республика Карелия 18
- Республика Коми 60
- Архангельская область 48
- Вологодская область 55
- Калининградская область 6
- Ленинградская область 25
- Мурманская область 47
- Новгородская область 18
- Псковская область 30
- Санкт-Петербург 106
- Республика Адыгея 7
- Республика Калмыкия 25
- Республика Крым 22
- Краснодарский край 64
- Астраханская область 67
- Волгоградская область 147
- Ростовская область 82
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 48
- Республика Ингушетия 14
- Кабардино-Балкарская Республика 15
- Карачаево-Черкесская Республика 21
- Республика Северная Осетия - Алания 34
- Чеченская Республика 21
- Ставропольский край 100
- Республика Башкортостан 12
- Республика Марий Эл 31
- Республика Мордовия 20
- Республика Татарстан 37
- Удмуртская Республика 42
- Республика Чувашия 28
- Пермский край 43
- Кировская область 12
- Нижегородская область 156
- Оренбургская область 115
- Пензенская область 85
- Самарская область 77
- Саратовская область 78
- Ульяновская область 120
- Курганская область 24
- Свердловская область 5
- Тюменская область 18
- Ханты-Мансийский АО 110
- Ямало-Ненецкий автономный округ 16
- Челябинская область 91
- Республика Алтай 19
- Республика Тыва 24
- Республика Хакасия 8
- Алтайский край 79
- Красноярский край 75
- Иркутская область 114
- Кемеровская область 151
- Новосибирская область 63
- Омская область 139
- Томская область 66
- Республика Бурятия 46
- Республика Саха (Якутия) 21
- Забайкальский край 19
- Камчатский край 6
- Приморский край 86
- Амурская область 29
- Магаданская область 18
- Хабаровский край 90
- Сахалинская область 43
За весь период пандемии из стационаров России выписано 821 169 выздоровевших