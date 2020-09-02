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02.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4952 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев в том числе 24,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1. Москва 625
  • 2. Санкт-Петербург 189
  • 3. Московская область 158
  • 4. Нижегородская область 147
  • 5. Ростовская область 145
  • 6. Ставропольский край 127
  • 7. Свердловская область 115
  • 8. Саратовская область 112
  • 9. Красноярский край 110
  • 10. Воронежская область 99
  • 11. Самарская область 97
  • 12. Ульяновская область 95
  • 13. Волгоградская область 93
  • 14. Краснодарский край 88
  • 15. Кемеровская область 88
  • 16. Оренбургская область 87
  • 17. Хабаровский край 86
  • 18. Республика Калмыкия 85
  • 19. Пензенская область 79
  • 20. Приморский край 78
  • 21. Мурманская область 75
  • 22. Челябинская область 73
  • 23. Республика Дагестан 72
  • 24. Иркутская область 72
  • 25. Ханты-Мансийский АО 68
  • 26. Кировская область 64
  • 27. Алтайский край 63
  • 28. Пермский край 60
  • 29. Республика Крым 58
  • 30. Карачаево-Черкесская Республика 53
  • 31. Орловская область 51
  • 32. Сахалинская область 51
  • 33. Архангельская область 49
  • 34. Республика Саха (Якутия) 48
  • 35. Томская область 47
  • 36. Ямало-Ненецкий АО 46
  • 37. Тюменская область 45
  • 38. Новосибирская область 45
  • 39. Омская область 45
  • 40. Белгородская область 44
  • 41. Астраханская область 41
  • 42. Республика Бурятия 40
  • 43. Ярославская область 39
  • 44. Ивановская область 38
  • 45. Удмуртская Республика 38
  • 46. Республика Карелия 36
  • 47. Ленинградская область 35
  • 48. Липецкая область 34
  • 49. Вологодская область 34
  • 50. Чувашская Республика 33
  • 51. Забайкальский край 33
  • 52. Курская область 32
  • 53. Республика Башкортостан 31
  • 54. Республика Мордовия 31
  • 55. Амурская область 31
  • 56. Тульская область 30
  • 57. Республика Ингушетия 30
  • 58. Владимирская область 29
  • 59. Калужская область 29
  • 60. Республика Коми 28
  • 61. Кабардино-Балкарская Республика 28
  • 62. Рязанская область 27
  • 63. Республика Татарстан 27
  • 64. Брянская область 26
  • 65. Тамбовская область 25
  • 66. Псковская область 24
  • 67. Курганская область 24
  • 68. Костромская область 23
  • 69. Тверская область 23
  • 70. Республика Северная Осетия 23
  • 71. Магаданская область 23
  • 72. Новгородская область 22
  • 73. Республика Тыва 21
  • 74. Республика Хакасия 21
  • 75. Республика Адыгея 20
  • 76. Республика Алтай 19
  • 77. Калининградская область 17
  • 78. Республика Марий Эл 17
  • 79. Камчатский край 13
  • 80. Смоленская область 10
  • 81. Еврейская АО 7
  • 82. Чеченская Республика 6
  • 83. Ненецкий автономный округ 1
  • 84. г. Севастополь 1
Всего в России зарегистрировано 1 005 000 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Чукотский АО 0%
  • 2. г. Москва, Московская область, Смоленская область, г. Севастополь 0,2%
  • 3. Ямало-Ненецкий АО, Республика Тыва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%

За последние сутки подтверждено 115 летальных случаев:

  1. Владимирская область 1
  2. Калужская область 2
  3. Костромская область 1
  4. Московская область 5
  5. Орловская область 1
  6. Смоленская область 1
  7. Тверская область 1
  8. Тульская область 1
  9. Москва 12
  10. Вологодская область 1
  11. Ленинградская область 1
  12. Мурманская область 3
  13. Санкт-Петербург 21
  14. Краснодарский край 2
  15. Астраханская область 1
  16. Волгоградская область 2
  17. Ростовская область 5
  18. Республика Дагестан 3
  19. Ставропольский край 1
  20. Республика Чувашия 1
  21. Нижегородская область 4
  22. Пензенская область 1
  23. Самарская область 4
  24. Ульяновская область 9
  25. Свердловская область 6
  26. Ханты-Мансийский АО 2
  27. Челябинская область 1
  28. Республика Хакасия 2
  29. Красноярский край 5
  30. Иркутская область 1
  31. Новосибирская область 3
  32. Омская область 5
  33. Республика Бурятия 3
  34. Забайкальский край 1
  35. Приморский край 1
  36. Хабаровский край 1
За весь период пандемии в России умерли 17 414 человек

За прошедшие сутки из стационаров выписано 5464 выздоровевших:

  1. Белгородская область 94
  2. Брянская область 33
  3. Владимирская область 22
  4. Воронежская область 132
  5. Ивановская область 28
  6. Калужская область 34
  7. Костромская область 39
  8. Курская область 19
  9. Липецкая область 15
  10. Московская область 108
  11. Орловская область 34
  12. Рязанская область 18
  13. Смоленская область 39
  14. Тамбовская область 35
  15. Тверская область 13
  16. Тульская область 45
  17. Ярославская область 99
  18. Москва 1359
  19. Республика Карелия 18
  20. Республика Коми 60
  21. Архангельская область 48
  22. Вологодская область 55
  23. Калининградская область 6
  24. Ленинградская область 25
  25. Мурманская область 47
  26. Новгородская область 18
  27. Псковская область 30
  28. Санкт-Петербург 106
  29. Республика Адыгея 7
  30. Республика Калмыкия 25
  31. Республика Крым 22
  32. Краснодарский край 64
  33. Астраханская область 67
  34. Волгоградская область 147
  35. Ростовская область 82
  36. Севастополь 2
  37. Республика Дагестан 48
  38. Республика Ингушетия 14
  39. Кабардино-Балкарская Республика 15
  40. Карачаево-Черкесская Республика 21
  41. Республика Северная Осетия - Алания 34
  42. Чеченская Республика 21
  43. Ставропольский край 100
  44. Республика Башкортостан 12
  45. Республика Марий Эл 31
  46. Республика Мордовия 20
  47. Республика Татарстан 37
  48. Удмуртская Республика 42
  49. Республика Чувашия 28
  50. Пермский край 43
  51. Кировская область 12
  52. Нижегородская область 156
  53. Оренбургская область 115
  54. Пензенская область 85
  55. Самарская область 77
  56. Саратовская область 78
  57. Ульяновская область 120
  58. Курганская область 24
  59. Свердловская область 5
  60. Тюменская область 18
  61. Ханты-Мансийский АО 110
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 16
  63. Челябинская область 91
  64. Республика Алтай 19
  65. Республика Тыва 24
  66. Республика Хакасия 8
  67. Алтайский край 79
  68. Красноярский край 75
  69. Иркутская область 114
  70. Кемеровская область 151
  71. Новосибирская область 63
  72. Омская область 139
  73. Томская область 66
  74. Республика Бурятия 46
  75. Республика Саха (Якутия) 21
  76. Забайкальский край 19
  77. Камчатский край 6
  78. Приморский край 86
  79. Амурская область 29
  80. Магаданская область 18
  81. Хабаровский край 90
  82. Сахалинская область 43
За весь период пандемии из стационаров России выписано 821 169 выздоровевших
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