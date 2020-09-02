Новости

Путин поручил доработать законопроект о поиске по геолокации 20:23
Сведения о трудовой деятельности будут предоставлять за 18 лет 20:18
Сильвио Берлускони заразился COVID-19 20:10
Песков заявил о готовности РФ взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 19:51
Захарова: Заявления Берлина по Навальному бездоказательны 19:49
Путин рекомендовал подготовить рейтинг вузов в сфере культуры 19:40
Путин поручил ежегодно проводить исторические школы 19:26
Вышел русский тизер 4-го сезона "Фарго" - с датой премьеры в России 19:22
В петербургских школах будут дежурить медики для выявления детей с ОРВИ 19:14
Путин рекомендовал анализ итогов наблюдения за общероссийским голосованием 19:14
Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей 19:13
Разработчики: "Новичок" не был применен при отравлении Навального 19:10
Реставраторы обнаружили в бельгийском фонтане шкатулку с сердцем мэра 18:56
Сергей Семак стал жертвой мошенников 18:52
До конца недели в столице возможны пробки в 9 баллов 18:49
​В 20 тоннелях Москвы теперь можно безопасно перестроиться 18:49
Московская ночная велогонка перекроет 5 сентября ряд центральных улиц 18:36
В Трудовом кодексе пропишут критерии для оценки нарушений в сфере труда 18:23
Почти половина россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941-м 18:23
Apple планирует продать 75 млн новых iPhone до конца года 18:14
Спартаковец Джордан Ларссон интересен четырем клубам 18:12
Под Ульяновском водитель легковушки сбил трех девочек 18:07
В NASA выбрали будущие миссии для изучения космической погоды 18:02
Российский список Forbes вновь возглавил Владимир Потанин 18:00
Неймар заразился коронавирусом 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
02.09.2020 19:49
Рубрика: Власть

Захарова: Заявления Берлина по Навальному бездоказательны

Текст: Алексей Чуриков

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последние заявления Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального не имеют под собой доказательств. А сами заявления правительства Германии являются очередной антироссийской информационной кампанией, заявила Захарова в эфире программы "60 минут".

Фото: Maja Hitij/Getty Images
МИД: Берлин не предъявил факты по ситуации с Навальным

"Вместо тщательного расследования, кропотливой совместной работы, целью которой должно быть получение истинного результата. Наши партнеры предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры. Все это превращается в очередную информационную кампанию", - подчеркнула Мария Захарова.

Она также особо отметила, что посол России в Германии Сергей Нечаев до сих пор не получил от МИД ФРГ никаких доказательств. "Как вы считаете, задал ли наш посол, господин Нечаев, немецким коллегам тот самый вопрос, который волнует сейчас очень многих: а где факты, где формулы, где хоть какие-либо данные? Отвечу: да, задал. Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок. Ровным счетом ничего", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Разработчики: "Новичок" не был применен при отравлении Навального
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Кремль подтвердил подготовку речи Путина на Генассамблее ООН
Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Минпромторг предложил отменить жалобные книги
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования