Захарова: Заявления Берлина по Навальному бездоказательны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последние заявления Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального не имеют под собой доказательств. А сами заявления правительства Германии являются очередной антироссийской информационной кампанией, заявила Захарова в эфире программы "60 минут".

"Вместо тщательного расследования, кропотливой совместной работы, целью которой должно быть получение истинного результата. Наши партнеры предпочитают очередные публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры. Все это превращается в очередную информационную кампанию", - подчеркнула Мария Захарова.

Она также особо отметила, что посол России в Германии Сергей Нечаев до сих пор не получил от МИД ФРГ никаких доказательств. "Как вы считаете, задал ли наш посол, господин Нечаев, немецким коллегам тот самый вопрос, который волнует сейчас очень многих: а где факты, где формулы, где хоть какие-либо данные? Отвечу: да, задал. Как вы считаете, какой ответ он получил от немецких коллег? Никакой. Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок. Ровным счетом ничего", - заключила официальный представитель МИД РФ.