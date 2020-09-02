Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"Владимир Жириновский одним из первых в мире сделал прививку с вакциной от коронавируса. Лидер ЛДПР стал добровольным участником больших пострегистрационных клинических исследований первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной Центром им. Гамалеи Минздрава России", - цитирует РИА Новости релиз пресс-службы ЛДПР.

Вакцинация проходит в два этапа, второй укол будет сделан через две недели после первого. "Владимир Жириновский получит вторую часть вакцины в конце сентября, после чего врачи будут полгода контролировать состояние его здоровья", - говорится в сообщении пресс-службы.

Жириновскому в апреле исполнилось 74 года. Вакцину от коронавируса до сих пор испытывали на лицах от 18 до 60 лет.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, комментируя агентству сообщение о вакцинации лидера ЛДПР, рассказал, что более десяти сотрудников института старше 70 и даже 80 лет сделали прививку от COVID-19 и чувствуют себя хорошо.