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Рубрика: Общество

Генерал Деревянко: Капитуляцию принял

75 лет назад завершилась Вторая мировая война
Текст: Александр Емельяненков (Санкт-Петербург - Москва)
Российская газета - Столичный выпуск № 197(8251)
Семьдесят пять лет назад, на исходе суток 2 сентября 1945 года, специальный представитель Советского Верховного главнокомандования при ставке командующего союзными войсками на Тихом океане генерал-лейтенант Кузьма Деревянко доложил в Москву: капитуляцию Японии принял.
2 сентября 1945 года, борт линкора "Миссури". За спиной генерала Деревянко держала равнение шеренга союзников, а перед глазами была огромная страна, победившая нацизм в Европе. Фото: Фотохроника ТАСС 2 сентября 1945 года, борт линкора "Миссури". За спиной генерала Деревянко держала равнение шеренга союзников, а перед глазами была огромная страна, победившая нацизм в Европе. Фото: Фотохроника ТАСС
2 сентября 1945 года, борт линкора "Миссури". За спиной генерала Деревянко держала равнение шеренга союзников, а перед глазами была огромная страна, победившая нацизм в Европе. Фото: Фотохроника ТАСС

О том, где и как был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии, в тот же день рассказали спецкоры ТАСС Иван Бочарников и Николай Богданов. Их репортаж с борта американского линкора "Миссури" в канун очередной даты окончания Второй мировой войны воспроизвела "Российская газета" в специальном выпуске "Дыхание Китая".

Фото: Фото предоставлено СВР
Специально для "РГ" рассекречена информация о великом разведчике

А накануне российский историк Алексей Исаев по просьбе ТАСС напомнил и уточнил некоторые детали той символической церемонии на борту "Миссури". Он, в частности, рассказывает, что вслед за представителями побежденной стороны, которых принудили выдержать пятиминутный молчаливый взгляд военачальников союзных сил, документ подписал главнокомандующий союзными войсками генерал армии Дуглас Макартур, а затем представители военного командования США, Китая, Великобритании, СССР, Австралии. Когда свои подписи поставили еще четверо военных - от Канады, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии, - обнаружилась неувязка: не на своих строчках расписались.

"Недолго думая, Макартур приказал перечеркнуть названия государств и написать их заново напротив соответствующих подписей", - утверждает историк Алексей Исаев. И между делом замечает, что представитель советского командования такого казуса допустить не мог - генерал-лейтенант Деревянко знал и английский язык, и японский. По словам историка, "он был в большей степени разведчиком и дипломатом, нежели военачальником".

С этим утверждением можно согласиться лишь отчасти. Да, Кузьма Николаевич Деревянко (родился в 1904-м) уже в сорок с небольшим был человеком многоопытным - знал и разведку, и языки, а в первые послевоенные годы много полезного сделал для нашей страны и ее обороны в качестве дипломата и переговорщика. Но в основе всего - его личный боевой опыт как командира и военачальника.

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС
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Выходец из бедной семьи на Украине, он в 20 лет окончил школу Красных командиров, командовал взводом, ротой, был командиром штаба стрелкового полка. В 1933-1936 годах учился на Восточном факультете Военной академии РККА, изучал японский и английский языки. С октября 1936-го служил в Разведуправлении РКАА. И еще до начала войны с Германией успел понюхать пороху в Испании. А кроме того, в звании капитана Кузьма Деревянко выполнял секретную операцию по снабжению оружием китайских войск, воевавших с японцами, за что в марте 1938-го получил орден Ленина, который ему вручил в Кремле лично Михаил Калинин.

В годы Великой Отечественной Деревянко был последовательно начальником штаба 53-й и 57-й армий, а с июня 1944-го и до конца боевых действий в Европе - начальник штаба 4-й гвардейской армии. Участвовал в Курской битве, в битве за Днепр. Внес значительный вклад в успешное завершение Корсунь-Шевченковской операции и в разгром противника в Ясско-Кишиневской операции. Участвовал во взятии Будапешта и Вены...

Генерал-лейтенант К.Н. Деревянко, 1945 год. Фото из книги о боевом пути 4-й гвардейской армии "От Сталинграда до Вены". Фото: Из книги "От Сталинграда до Вены"

Свою войну Кузьма Деревянко не закончит в Вене. Уже в июне 1945-го его освободят от обязанностей представителя СССР в Союзном совете по Австрии и направят на Дальний Восток - начштаба 35-й армии. Но еще до вступления СССР в войну с Японией опытного боевого генерала с разведывательным прошлым и знанием японского языка назначат представителем Главного командования советских войск на Дальнем Востоке при штабе Верховного командующего союзными войсками на Тихом океане генерала Макартура.

События в этой части мира развивались тогда стремительно. 25 августа из Владивостока генерал-лейтенант Деревянко вылетел на Филиппины - штаб американских вооруженных сил на Тихом океане дислоцировался в Маниле. И уже там 27 августа Деревянко получил из Москвы главный в своей жизни приказ - о подчинении напрямую Ставке Верховного Главнокомандования и полномочиях на подписание от имени Советского Союза Акта о безоговорочной капитуляции Японии.

Тридцатого августа вместе с Макартуром и представителями стран-союзниц Деревянко прибыл в Японию, а 2 сентября 1945 года принял участие в церемонии на борту линкора "Миссури".

Вскоре после этого по поручению руководства страны генерал несколько раз посещал с риском для здоровья города Хиросима и Нагасаки, подвергнутые атомной бомбардировке. Свой детальный отчет вместе с альбомом фотографий он представил сначала в Генштаб, а затем лично Сталину при докладе 5 октября 1945 года.

По словам самого Деревянко, Сталин поинтересовался последствиями взрывов атомных бомб: "К ответу я был готов, поскольку успел посетить пострадавшие города и видел все своими глазами. Передал я Сталину и альбом своих фотографий, на которых были запечатлены разрушения".

Харбин, август 1945 года. Советских бойцов приветствуют на улицах освобожденного города после разгрома Квантунской армии в ходе Маньчжурской наступательной операции. Фото: РИА Новости

Как можно догадаться, фотографиями и общими впечатлениями доклад боевого генерала с большим разведывательным опытом не ограничился. По признанию историков советского Атомного проекта, материалы, полученные той осенью из Японии, сыграли важную роль в ускорении работ над атомной бомбой в Советском Союзе. В 1947 году, еще до первого ядерного испытания в Семипалатинске, генерал-лейтенант Деревянко был награжден вторым орденом Ленина.

В книге "От Сталинграда до Вены" опубликовано более 600 фотографий, рисунков, боевых схем и плакатов, которые разворачиваются почти на метр

До 1950 года он оставался представителем СССР в Союзном совете для Японии с местопребыванием в Токио. Активно отстаивал точку зрения нашей страны в том, что касалось реализации решений Ялтинской конференции о возвращения Советскому Союзу Южного Сахалина и передачи Курильских островов. После перевода в Москву Деревянко стал начальником кафедры вооруженных сил иностранных государств в Военной академии. В последующем служил начальником управления информации в Главном разведуправлении Генштаба. Но служил, увы, недолго: 30 декабря 1954 года, в возрасте 50 лет, генерал-лейтенант Кузьма Деревянко скончался. Как были убеждены его друзья и сослуживцы - от последствий облучения, полученного при работе на местах атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Похоронен К.Н. Деревянко на Новодевичьем кладбище в Москве.

В канун 75-летия окончания Второй мировой войны члены Совета ветеранов 4-й гвардейской армии обратились с ходатайством к президенту России и министру обороны РФ о присвоении генерал-лейтенанту К.Н. Деревянко звания Герой России (посмертно).

Только в "РГ"

Второе рождение уникальной книги и судьбы ее героев

Неизвестные подробности о боевом пути советского военачальника, подписавшего от имени СССР Акт о капитуляции Японии, открыли инициаторы уникального издания "От Сталинграда до Вены", воссозданного через 75 лет в Санкт-Петербурге. То, что сделали в петербургском издательстве "ЛЮДОВИК" при участии Петровской академии наук и искусств, воскрешает неожиданное для своего времени произведение полиграфического искусства, увидевшее свет в конце победного 1945-го в освобожденной от нацизма Вене. Историческая и человеческая значимость такого издания определяются, конечно, не размерами и весом печатного фолианта - они внушительные, а тем, что заключено внутри, на его 536 страницах.

"Репринтное издание"

- Работа над книгой "От Сталинграда до Вены" началась уже в ходе боев, поэтому все события представлены в ней очень зримо - и в описании конкретных операций, эпизодов, и в рассказах о командирах и рядовых всех родов войск, - рассказывает гендиректор издательства "ЛЮДОВИК" Виктор Радзиевский. - Опубликовано более 600 фотографий, рисунков, схем боевых операций и десять вклеенных плакатов, которые разворачиваются чуть не на метр в длину. И сегодня не проходит удивление, как удалось в 1945-м, задолго до официального разрешения на подведение итогов войны, осуществить столь фундаментальный и неординарный труд.

Подсказкой, по словам Радзиевского, служит имя человека, скромно обозначившего себя вторым в списке редколлегии: Д.Т. Шепилов.

- Да, тот самый, который потом войдет во все учебники истории как "примкнувший к антипартийной группе". Это был яркий и талантливый человек, сугубо гражданский, который начал войну в московском ополчении, хотя имел профессорскую бронь, а закончил генерал-майором, членом Военного Совета 4-й гвардейском армии.

Фото: репродукция фотографии РИА Новости ria.ru
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Как человек умный и дипломатичный Шепилов подстраховался, скрыв на титуле номер гвардейской армии и сделав в преамбуле множество оговорок: издание "ни в какой мере не претендует на роль сколько-нибудь целостного и глубокого исследования по истории армии".

- Наше репринтное издание, - заключает Виктор Радзиевский, - не могло бы состояться без человека, о котором следует сказать особо. Это Валерий Александрович Брунцев. По профессии он инженер-строитель, лауреат Государственной премии СССР, но хорошо известен в Петербурге своими гуманитарными инициативами. Брунцев входит в Совет ветеранов 4-й гвардейской армии, где служил его отец гвардии майор А.И. Брунцев. Он погиб в бою у венгерского поселка Бичке. Так что для Валерия Александровича воссоздание такой книги - дело во многом личное. Его страстная убежденность в том, что книгу эту следует повторить, чтобы она через 75 лет получила ту судьбу, которую заслуживает, создала вокруг него круг единомышленников.

Валерий Брунцев, член Совета ветеранов 4-й гвардейской армии:

- Мне хотелось как можно скорее прикоснуться к книге "От Сталинграда до Вены", о которой говорил воевавший вместе с отцом Илья Иванович Маркин. Он, оказывается, был одним из ее авторов: изготовил прекрасные цветные карты-схемы боевых действий 4-й гвардейской армии. Мое первое впечатление от этого издания не поддается описанию. Я увидел могучий фолиант! Маркин рассказал, что книгу "От Сталинграда до Вены" вручили командному составу и многим награжденным воинам армии.

Когда руководитель этого проекта генерал Шепилов доставил первые двадцать экземпляров книги в Москву, руководству Генштаба и Министерства обороны, один из руководителей упрекнул его в нескромности: "Ваша армия не брала Берлин, как же вы позволили себе выпустить такую роскошную книгу?" Ответ был коротким и мудрым: "Те, что брали Берлин, должны сделать книгу еще лучше".

Общество История Вторая мировая война

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