"Ак Барс" одолел ЦСКА и взял Кубок открытия

Сезон 2020/21 Континентальной хоккейной лиги стартовал. В первом матче казанский "Ак Барс" на московском льду вырвал в овертайме победу у ЦСКА - 3:2. И завоевал первый трофей сезона, Кубок открытия.

Без малого 173 дня, или почти полгода, продолжалась пауза между концом сезона 2019/20 и стартом нынешнего. Пандемия коронавируса оборвала прошлый сезон на четвертьфинальной стадии плей-офф. Да и в том, что новый стартует в срок, не было уверенности из-за коронавирусных эпидемий, вспыхивавших то в одном клубе КХЛ, то в другом.

И все-таки хоккей вернулся. Пусть и с ограничениями. Главное из них, конечно же, касается болельщиков. К примеру, матч за Кубок открытия посетило визуально около двух с половиной тысяч человек, и это при 12-тысячной вместимости ЦСКА-Арены. Так что у входов внутрь, как и по периметру ледовой чаши, было непривычно малолюдно. Приятно, что коронавирус, судя по всему, ударил и по спекулянтам. Во всяком случае все кассы перед матчем были закрыты и теневой бизнес возле них никто не вел.

Ограничения коснулись и журналистов. Согласно регламенту, их максимальное число на матче сократилось до 27, включая десять пишущих, десять телевизионщиков и семь фотографов. На самой арене было густо только на армейском и гостевом фанатских секторах, где объяснять необходимость социальной дистанции в принципе бессмысленно. Зато все остальные сидели друг от друга на положенном расстоянии. А чтобы не возникло соблазна его нарушить, часть кресел предусмотрительно заклеили скотчем.

Даже приветственные речи президентов Международной федерации хоккея, Федерации хоккея России и КХЛ Рене Фазеля, Владислава Третьяка и Алексея Морозова звучали не со льда, как это обычно бывает (там теперь "чистая зона"), а с трибуны.

- Знаю, вы все соскучились по хоккею, по любимым командам. Хотел поблагодарить болельщиков за понимание. Есть ограничения, которые мы обязаны соблюдать. Сегодня важный день. Хоккей вернулся. Хочу объявить сезон открытым, - подытожил официальную часть Морозов.

Каким этот сезон в итоге получится, сейчас не предскажет никто, но первая игра дала повод для оптимизма. Несмотря на скомканную предсезонку, соперники предложили друг другу хоккей высокого уровня. Хотя другого от обладателей двух последних Кубков Гагарина и не ждали. Хотя ЦСКА в межсезонье значительно обновил состав плюс не смог рассчитывать в первом матче на нескольких важных легионеров, включая основного голкипера шведа Ларса Юханссона. Это не помешало армейцам достойно противостоять сопернику, который привез боевой состав, не считая оставленного дома капитана Даниса Зарипова.

Первый гол сезона состоялся уже на 51-й секунде, это рекорд скорострельности матчей за Кубок открытия. Отличился новичок ЦСКА Дмитрий Саморуков, арендованный из "Эдмонтона". Армейцы по ходу матча еще раз выходили вперед, но последнее слово осталось за Казанью. Победу гостям принес 19-летний Дмитрий Воронков.

- Непростой матч, тяжелый. Был небольшой сумбур, нервозность была. Знаете, судорожность такая. Но потом потихонечку взяли себя в руки и довели дело до победы, - резюмировал рулевой казанцев Дмитрий Квартальнов.

Еще слаще этот успех для "Ак Барса" должен сделать тот факт, что казанцы обыграли ЦСКА впервые с 2018 года. Впрочем, с выводами никто не спешит, впереди еще целый сезон. К Кубку открытия, кстати, победители так и не притронулись. "Капитан сказал, что не надо", - пояснил форвард "барсов" Артем Лукоянов.

"Ак Барс" сумел обыграть ЦСКА впервые за два года

Тем временем в перерыве матча "Ак Барс" - ЦСКА с журналистами, среди которых был корреспондент "РГ", пообщался глава КХЛ Алексей Морозов. Приводим его ключевые слова.

Об опыте НХЛ

Хорошо, что у них нет заболевших. Но у нас совсем другие реалии. В одном городе мы не сможем собрать все команды. У нас нет столько арен, площадок для проживания всех клубов. Мы хотим провести сезон так, чтобы зрители могли приходить на домашние матчи и поддерживать свои любимые команды.

О переносах матчей

Мы проводили с руководителями клубов совещание, на котором говорилось, что у нас очень сжатый календарь и надо следить за здоровьем. Мы следим за всеми игроками, тестируем их. У нас в онлайн-режиме есть результаты этих тестов. Поэтому критической ситуации в лиге на данный момент нет, для того чтобы задуматься о переносах. Все могут играть. Есть молодежные команды, есть фарм-клубы. В такой ситуации молодые игроки могут получить свой шанс и проявить себя в КХЛ.

О жестком потолке зарплат

Жесткий потолок введен для того, чтобы был интересный чемпионат. По предсезонке видно, как выровнялись команды. Было несколько интересных переходов. Мы надеемся, что этот чемпионат нам, наоборот, принесет зрелищность, борьбу, которые понравятся нашим болельщикам.

В четверг состоялся еще ряд матчей: "Динамо" (Рига) - "Барыс", "Локомотив" - "Спартак", "Торпедо" - "Салават Юлаев", "Трактор" - "Автомобилист", "Северсталь" - "Амур", "Авангард" - "Сибирь".

Между тем

Уже на старте сезона понятно, что он не будет простым абсолютно для всех. В четверг КХЛ объявила об отмене матча "Динамо" (Минск) - "Йокерит". О причинах лига пообещала проинформировать отдельно, но известно, что финны не вылетели в столицу Беларуси. Кроме того, в авральном режиме пришлось менять судей матча рижского "Динамо" и "Барыса", поскольку у одного из рефери первоначальной бригады обнаружили коронавирус.