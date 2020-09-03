Сообщение Илона Маска о внедрении чипа в мозг свиньи сродни еще не опубликованной фантастике. Оно буквально завораживает. Становятся не страшными Альцгеймер, Паркинсон, параличи. Илон не врач. Пророчит нам невозможное сделать возможным. Пророчество может сбыться? Фантастика в медицине возможна? Об этом обозреватель "РГ" беседует в известнымкардиологом, академиком РАН Юрием Бузиашвили.

Юрий Иосифович! Ваша область деятельности постоянно связана с новшествами. Как вы оцениваете данную новость? Чипы могут изменить, например, статистику сердечно-сосудистых заболеваний? Они уберегут человека, перенесшего инсульт, от паралича или жизни "растением"?

Юрий Бузиашвили: Начну с того, что чрезвычайно важна роль личности не только в истории, но и в любой области жизни. Илон Маск - эта та личность, в которую верю, которую могу сопоставить с такими гигантами, как Циолковский, Королев, Эйнштейн… Человек, сделавший знаковые явления сегодняшнего дня - деньги - второстепенным продуктом своей деятельности. Он уже смог сделать невозможное, запустив частную ракету в космос и значительно удешевив космические запуски путем возврата первой ступени ракеты обратно на базу. Внего поверили НАСА, Америка, в него поверил весь мир. Безусловно, за таким человеком можно последовать. Что и сделали мои коллеги физиологи и врачи, увлекшись его идеейвозвращения инвалидизированного человека к жизни и профилактикой возможных осложнений от наступающих хронических неизлечимых болезней.

Медицина постоянно ищет пути восстановления утраченных функций организма. Будь то паралич, слепота, глухота и так далее. Вот в реабилитологии уже создан компьютерный комплексдля восстановления не функционирующих (парализованных) мышц у больных после различных заболеваний. Илону Маску удалось свести этот огромный реабилитационный комплекс воборудование величиной с крохотную монету.

Как говорят, созданный интерфейс "Нейролинк" - это "шайба" диаметром 23 мм, которую вживили в череп свиньи. Теперь ученые могут даже видеть то, что она нюхает. Предугадывать ее движения. Но разрабатывалось устройство, конечно, не для свиней?

Юрий Бузиашвили: Бесспорно, это новое направление медицины, которое неизбежно приведет ко многим открытиям путей помощи людям, утратившим те или иные жизненно важныефункции. С чем можно сравнить возврат зрения слепому? Или первый самостоятельный шаг парализованного человека?

Это вопросы, на которые, наверное, ни у кого нет ответов. И нет сравнений. Это просто чудеса, в которые верить трудно. Даже в наш столь продвинутый цифровой век. Но верить очень хочется. Надежда есть? Или мы не свиньи, которым можно вживить чип и заставить жить по иным правилам?

Юрий Бузиашвили: Кроме человеческого мозга, в остальном физиологически мы очень близки именно к хрюшкам. Потому и многие нововведения в охрану здоровья приходят не отподопытных кроликов или мышей, а именно от свиньи. Если Илону удастся связать вживляемый аппарат с физиологией мозга (нейронами), то, считаю, что это будет одним из самыхсущественных открытий, реализованных в медицине.

А вам не становится неуютно в этом мире от одной мысли о том, что в мозг внедрен чип и каждый шаг может быть под контролем того, кто его вживил?

Юрий Бузиашвили: Все зависит от целеполагания. Еще Эйнштейн говорил: если идея в первый момент не кажется безумной, то она безнадежна.

С Эйнштейном спорить не осмелюсь…

Юрий Бузиашвили: Так это же бесполезно! Человечество сейчас широко обсуждает создание искусственного интеллекта. Возможен ли таковой? И если да, то к чему это приведет? Давайтевернемся назад. И посмотрим, как человечество компенсировало утраченные организмом функции? Очки, слуховые аппараты, протезы конечностей, искусственные водители ритма сердца,пересадка различных органов, создание искусственной кожи… Этот список можно продолжать. Мы же не боялись этих новшеств? Почему же сейчас нам так страшно? Потому что дело касается самого мозга?

Конечно!

Юрий Бузиашвили: Да, мозг - это вселенная. И мы вторгаемся в святая святых Вселенной. А боимся-то мы роботизации в нашем миллионном мире. Спекуляция на тему управлениячеловеком через чип безосновательна. Нами и так хорошо управляют демократические и не очень правительства стран, в которых мы живем. Бояться этого незачем.

Но мы можем реагировать на ситуацию по своему усмотрению: что-то принимать, что-то отвергать. И сохранять самостоятельность. А чип-то с нами никак не считается. Он нанас воздействует, хотим мы того или не хотим. Он нам навязывает свои правила игры. Или я не права?

Юрий Бузиашвили: Отчасти. Никакой чип никогда не заменит головной мозг и, если можно так сказать, сферу его, мозга, деятельности. Создание искусственного интеллекта вместо мозга невозможно, как и создание искусственного мыслящего, чувствующего, переживающего, сострадающего и так далее человека. В мире, в котором женщину-мать заменил родитель под номером, в котором появляются люди, желающие зарегистрировать свой брак с резиновой куклой, наверное, какой-то процент управления необходим.

Насчет брака с резиновой куклой - это не выдумка. Такой индивидуум имеет место быть. Он летает в самолете с этой куклой, покупает для нее специальный билет, снимает для нее номер в отеле. Он ненормальный? Он таковым не значится. И таковым себя не считает. Чип будет в состоянии избавить от Альцгеймера. А повлиять на партнера куклы он сможет?

Юрий Бузиашвили: Убежден, что чип сможет повлиять на восстановление нормальной функции в мозге. Уверен, что будущее за чипами для отдельных органов и систем. Сахарный диабет, заболевание кишечника, заболевание печени и так далее. Многое с помощью чипа можно будет регулировать в пользу здоровья человека.

Мы с вами говорим о том самом чипе, который Маск назвал нейроимплантом.

Еще Эйнштейн говорил: если идея в первый момент не кажется безумной, то она безнадежна

Юрий Бузиашвили: Очень точное, кстати, название. Единственное, что отличает человека от самых сложных механизмов, от животных - это наличие у него многокомпонентной нервнойсистемы, включающей в себя мозг и все остальные функциональные звенья, помогающие ему в его деятельности. Конкретный пример. Сейчас сложнейшие нейрохирургические операциистали повседневной практикой спасения от тяжелейших заболеваний мозга. Не исключено, что создание чипов с заданными свойствами во многом облегчит, а порой и заменит в лечении таких заболеваний нынешние технологии.

Илон Маск создал целое направление. Оно получит развитие в нашей стране? Или?..

Юрий Бузиашвили: Никаких или! Старая, но вечная истина: прогресс остановить нельзя. И рано или поздно, лучше рано, чипы ради спасения придут в нашу страну.