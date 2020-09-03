Представитель Казахстана Алексей Луценко из команды "Астана" стал победителем шестого этапа знаменитой шоссейной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию 191 км за 4 часа 32 минуты 34 секунды.

На втором месте финишировал испанец Хесус Эррада из команды Cofidis (+0.55). Тройку лидеров замкнул победитель пятого этапа бельгиец Грег Ван Авермат, представляющий CCC Team (+2.15). Что касается россиян, то лучшим среди наших стал Ильнур Закарин (CCC Team), завершивший соревнование 36-м (+3.01). В свою очередь Павел Сиваков из Ineos с отставанием в 31 минуту 9 секунд занял 138-ю позицию.

Если брать общий зачет, то первую строчку в нем сохраняет британец Адам Йейтс из Mitchelton-Scott (27:03.57), вторую - представитель Словении Примож Роглич из Team Jumbo-Visma, третью - его соотечественник Тадей Погачар из UAE Team Emirates (+0.07). Закарин в этом списке идет 46-м (+12.56), а Сиваков расположился на последнем, 172-м месте (+1:40.00).

Седьмой этап протяженностью 168 км по равнинной местности запланирован на сегодня. Напомним, что "Тур де Франс" проходит в 170-й раз. В этом году маршрут проложен только по территории Франции. Многодневка должна была стартовать 27 июня, однако она была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что Гранд-тур включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3470 км. Финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских полях. В прошлом году триумфатором стал представитель Колумбии Эган Берналь из команды Ineos.