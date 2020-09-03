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03.09.2020 17:50
Рубрика: В мире

Американский суд подтвердил правоту Сноудена

Текст: Юрий Ершов

Федеральный суд США признал правоту экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, который семь лет назад выступил в СМИ с разоблачениями противоправной деятельности секретной организации, в которой служил.

Фото: AFP/FREDERICK FLORIN
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В опубликованных им секретных материалах содержались сведения не только о поголовной слежке за гражданами США, но и о всеобъемлющей слежке в 60 странах мира за более чем миллиардом человек. Тогда же обвиненный в государственной измене Сноуден был вынужден покинуть США, и получил убежище в России.

В нынешнем постановлении суда не говорится прямо о самом Сноудене, но подтверждается поголовная слежка АНБ, и она же признается антиконституционной практикой.

Узнав о решении суда, Эдвард Сноуден в своем блоге в Twitter написал: "Никогда не думал, что доживу до того дня, когда наши суды осудят деятельность АНБ как противоправную и тем самым отдадут мне должное за то, что я ее разоблачил".

В мире США Эдвард Сноуден

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