Американский суд подтвердил правоту Сноудена

Федеральный суд США признал правоту экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, который семь лет назад выступил в СМИ с разоблачениями противоправной деятельности секретной организации, в которой служил.

В опубликованных им секретных материалах содержались сведения не только о поголовной слежке за гражданами США, но и о всеобъемлющей слежке в 60 странах мира за более чем миллиардом человек. Тогда же обвиненный в государственной измене Сноуден был вынужден покинуть США, и получил убежище в России.

В нынешнем постановлении суда не говорится прямо о самом Сноудене, но подтверждается поголовная слежка АНБ, и она же признается антиконституционной практикой.

Узнав о решении суда, Эдвард Сноуден в своем блоге в Twitter написал: "Никогда не думал, что доживу до того дня, когда наши суды осудят деятельность АНБ как противоправную и тем самым отдадут мне должное за то, что я ее разоблачил".