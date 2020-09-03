Американское издание назвало Киев российским городом

Американский таблоид New York Post в одной из своих статей написал, что Киев находится в России.

Речь идет о заметке, в которой рассказывается о курьезном случае, произошедшем 31 августа в киевском аэропорту. Тогда одна из пассажирок приземлившегося рейса из Турции открыла аварийный люк и вышла на крыло самолета, впоследствии объяснив это полиции тем, что ей было слишком жарко.

"Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть", - говорится в статье New York Post.

Примечательно, что издание использовало старый вариант англоязычного написания названия "Киев" - Kiev, а не тот, который сейчас активно продвигают украинские власти - Kyiv.