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03.09.2020 16:05
Рубрика: В мире

Австрия впервые законодательно урегулирует деятельность интернет-гигантов

Текст: Александр Саможнев

В Австрии принят закон против ненависти в социальных сетях. Под него попадают все медийные платформы, включая интернет-гиганты. Например, Facebook, может быть наказан штрафом до десяти миллионов евро, если преступные высказывания, разжигающие ненависть, не будут вовремя удалены, пишет газета Kurier.

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"Интернет - это не пространство беззакония, здесь действует и наше конституционное государство", - заявила министр юстиции Алма Задич. По ее словам, ключевым моментом пакета мер является то, что рассылки с ненавистью будет легче преследовать по закону, а пострадавшие пользователи смогут защищаться быстро и эффективно.

Кроме того, наказание в виде подстрекательства к ненависти должно быть усилено. Такое явление как кибербуллинг также станет наказуемым преступлением, даже если оскорбительные материалы загружаются только один раз. А любителей несанкционированной фотосъемка под юбкой (upskirting) ждет лишение свободы на срок до одного года.

В соответствии с законом, платформы с более чем 100 000 пользователей и оборотом более 500 тысяч евро должны предоставить формуляр для сообщений о преступных высказываниях, разжигающих ненависть. Операторы сайтов течение 24 часов обязаны проверить поступающую информацию. Если посты подпадают под закон, надлежит заблокировать их. Явно незаконные сведения будут удалены "немедленно".

В сложных случаях операторам дается семь дней для определения нарушения закона и принятия мер. Если платформы систематически отказываются от сотрудничества, им грозят миллионные штрафы.

В мире Европа Австрия

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