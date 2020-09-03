БелАЭС выработает первую электроэнергию к ноябрю

Правда, напомнил он, главный приоритет был и остается безопасность эксплуатации атомного объекта. "Никакой спешки, все выполняется под контролем Госатомнадзора. Сейчас идет подготовка к выводу реакторной установки на минимально контролируемый уровень мощности. Следующий этап - энергетический пуск с подключением энергоблока в энергосистему страны".

Параллельно, пояснил Михадюк, продолжаются работы по интеграции АЭС в энергосистему страны. Для этого осуществляется "строительство 800 МВт высокоманевренных пиково-резервных источников и сооружение на крупных электростанциях и котельных электрокотлов суммарной мощностью 916 МВт". Кроме того, уже реализованы проекты по строительству и реконструкции 1700 км высоковольтных линий электропередачи. Это позволяет обеспечить поставку электроэнергии со станции в любой регион страны, подчеркнул замминистра.

Как уже сообщал "СОЮЗ", ввод АЭС в эксплуатацию позволит обеспечить около трети внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии, замещать 4,5 млрд куб.м природного газа в год, ежегодно уменьшать выбросы парниковых газов более чем на семь млн тонн.

Кстати, отметил Михадюк, проектные решения по схеме выдачи мощности первенца атомной энергетики РБ приняты с учетом и возможного отсутствия электрических связей с энергосистемой соседней Литвы. В таком случае, рассказал он, "надежность работы объединенной энергосистемы Беларуси будет обеспечена с учетом имеющихся воздушных линий с Россией и Украиной и сооружающихся пиково-резервных источников и электрокотлов".

Что касается экспорта электроэнергии, то, по его словам, сейчас ведутся соответствующие переговоры с потенциальными партнерами, однако о деталях говорить пока рано. Хотя замминистра выразил уверенность в том, что "с вводом АЭС белорусская электроэнергия станет еще более конкурентоспособной на внешних рынках. Экономика расставит со временем все по своим законам. Это выше политических амбиций", - убежден он.

Остается добавить, что белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт поколения 3+ строится по российскому проекту в Гродненской области, а ее генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом".