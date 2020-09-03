Бизнес-омбудсмен попросил продлить антикризисные отсрочки по налогам

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину письмо, в котором предлагает продлить бизнесу антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года. Причина серьезная: по данным службы российского омбудсмена, 40% российских предпринимателей не смогут в конце года заплатить отложенные в рамках господдержки налоги. Таковы данные опроса владельцев 1035 компаний из 85 регионов, из которых 20% представляли сферу непродовольственной торговли, 10% - обрабатывающих производств, 9% - девелоперов, 7% - туриндустрию, 7% - сферу общественного питания и другие.

Почти половина опрошенных предпринимателей (46%) заявили об ухудшении финансовых показателей, а более четверти (26%) оценили свое положение как "кризис" или "катастрофу". Главной проблемой все назвали спрос на товары и услуги, который упал и пока не восстановился. В итоге 40,54% опрошенных заявили, что в конце 2020 года не будут способны выполнять отложенные обязательства перед государством.

В своем письме премьер-министру Борис Титов указывает: "Подавляющее число предпринимателей считают, что не менее 10-20% всех компаний в их отрасли ждут банкротства". Он напоминает, что большинство программ отсрочек по налогам рассчитаны до конца 2020 года, а кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса предоставляются максимум на полгода. Мораторий на банкротства заканчивается в октябре 2020 года, что ожидаемо может привести к всплеску дел о банкротствах предприятий и дальнейшему сжатию экономической активности с "неопределенной тенденцией к восстановлению".