Новости

Бизнес-омбудсмен попросил продлить антикризисные отсрочки по налогам 08:40
В самом большом Дворце бракосочетания Москвы начался капремонт 08:10
Гол Задорова помог "Колорадо" сравнять счет в серии с "Далласом" 07:54
В Вашингтоне полиция застрелила 18-летнего афроамериканца 07:53
В Хабаровском крае ввели режим повышенной готовности из-за паводков 07:33
Губернатора Рио-де-Жанейро отстранили от должности из-за обвинений в коррупции 07:30
Вашингтон ввел новые ограничения для китайских дипломатов в США 07:20
Афроамериканец застрелен во время задержания в Вашингтоне 06:40
Иллюзионист поднялся на связке воздушных шаров на высоту более 7,5 км 06:09
На Кунашире почтили память погибших во Второй мировой войне 05:47
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны 05:44
Трамп выступил в защиту памятников в Вашингтоне 05:01
В Хабаровске открыли памятник полководцу Жукову 04:35
В Южной Корее один человек стал жертвой тайфуна "Майсак" 04:28
США будут выборочно участвовать в мероприятиях ВОЗ 04:10
Обнаружен один человек с пропавшего у берегов Японии судна 03:50
Трамп лишит госфинансирования ставшие "зонами беззакония" города 03:37
Тайфун "Майсак" оставил без света жителей Японии и Кореи 03:15
В странах Америки жертвами коронавируса стали более 2,5 тысячи медработников 03:03
Меланью Трамп уличили в использовании личной почты в рабочих целях 02:34
Популярность Байдена среди избирателей снова возросла 02:04
Генпрокурор США назвал "игрой с огнем" голосование по почте 01:56
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни 01:23
Принц Гарри и Меган Маркл станут делать фильмы для Netflix 00:24
SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс 00:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Выбор "РГ": Что почитать на Московской международной книжной ярмарке
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
03.09.2020 08:40
Рубрика: Экономика

Бизнес-омбудсмен попросил продлить антикризисные отсрочки по налогам

Текст: Александр Проценко

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину письмо, в котором предлагает продлить бизнесу антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года. Причина серьезная: по данным службы российского омбудсмена, 40% российских предпринимателей не смогут в конце года заплатить отложенные в рамках господдержки налоги. Таковы данные опроса владельцев 1035 компаний из 85 регионов, из которых 20% представляли сферу непродовольственной торговли, 10% - обрабатывающих производств, 9% - девелоперов, 7% - туриндустрию, 7% - сферу общественного питания и другие.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
Бизнесу станет проще получить поддержку от государства

Почти половина опрошенных предпринимателей (46%) заявили об ухудшении финансовых показателей, а более четверти (26%) оценили свое положение как "кризис" или "катастрофу". Главной проблемой все назвали спрос на товары и услуги, который упал и пока не восстановился. В итоге 40,54% опрошенных заявили, что в конце 2020 года не будут способны выполнять отложенные обязательства перед государством.

В своем письме премьер-министру Борис Титов указывает: "Подавляющее число предпринимателей считают, что не менее 10-20% всех компаний в их отрасли ждут банкротства". Он напоминает, что большинство программ отсрочек по налогам рассчитаны до конца 2020 года, а кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса предоставляются максимум на полгода. Мораторий на банкротства заканчивается в октябре 2020 года, что ожидаемо может привести к всплеску дел о банкротствах предприятий и дальнейшему сжатию экономической активности с "неопределенной тенденцией к восстановлению".

Экономика Бизнес Правительство Председатель Правительства Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Путин поручил разработать механизм финансирования лечения тяжелобольных детей
Мишустин выделил 4,95 млрд рублей на улучшение дорожной сети в регионах
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с 75-летием окончания Второй мировой войны
SANA: Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России в ближайшие дни
Законы сентября затронут школьников, студентов, должников и льготников
Аналитики прокомментировали слухи о росте цен в сентябре