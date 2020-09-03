Загадочный даосский манускрипт оказался первым атласом тела человека

Команда исследователей из университетов Бангора и Говарда изучила рукописи, которые были найдены в китайской гробнице еще в начале 1970-х годов. Выяснилось, что один из манускриптов представляет собой самое ранее анатомическое описание тела человека.

Исследование опубликовано в журнале The Anatomical Record, а краткий отчет о нем размещен на сайте Университета Бангора. Речь идет о фрагменте даосского манускрипта, выполненного тушью на шелке. Артефакт датирован 168 годом до нашей эры, периодом правления династии Хань. Он был обнаружен в гробнице недалеко от города Чанши на территории китайской провинции Хунань еще полвека назад.

Эти манускрипты изучали и раньше. Они были признаны древними философскими текстами. Однако теперь исследователи предложили новое прочтение текста, которое доказывает, что жители Китая были одними из первых анатомов. По крайней мере, это старейший подобный документ на сегодняшний день.

"Мы должны подойти к этим текстам с другой точки зрения, чем смотрит нынешняя медицина на отдельные органы - артерии, вены и нервы, - говорит соавтор исследования Вивьен Шоу. - У авторов манускрипта не было такого понимания. Они смотрели на тело с точки зрения традиционной китайской медицины, которая основана на философской концепции дополнительных противоположностей "инь" и "янь". Эта концепция хорошо знакома тем, кто увлекается восточным спиритизмом".

Как считают авторы исследования, их предшественники в предыдущие годы изначально не рассматривали манускрипт как описание анатомии тела. Они основывались на том, что культурный обычай почитания предков запрещал вскрытие тел. Однако в наши дни взгляд на этот вопрос изменился. Были найдены более поздние тексты, в которых говорится, что в древности было разрешено вскрывать тела преступников. Следовательно, авторы манускрипта имели возможность изучить анатомию.

"Мы переосмыслили тексты, описывающие одиннадцать "путей" через тело, - говорит соавтор работы Иззи Уиндер из Школы естественных наук. - Некоторые из них явно отображаются на более поздних "меридианах" акупунктуры. Мы смогли выявить существенные параллели между описаниями в тексте и анатомическими структурами и, таким образом, заново открыть для себя древний интерес к научному изучению человеческого тела".

Ученые считают, что их открытие способно переписать ключевую часть истории Китая. Период правления династии Хань считается временем развития науки и обучения, внедрения новшеств в искусстве. Изучение анатомии укладывается в рамки культуры того времени.

Также исследователи заявляют, что новая интерпретация древнего текста бросает вызов широко распространенному мнению об отсутствии научного обоснования "анатомии акупунктуры". Она доказывает, что древние врачи, писавшие о "меридианах", на самом деле описывали физическое тело человека, а не духовное.

"Современные исследования акупунктуры основаны на предположении, что важны функции меридианов и точек акупунктуры, - пишут исследователи. - Наша интерпретация показывает, что первые анатомы составляли карту структуры тела, а не его функций".