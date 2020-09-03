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Текст:   Марина Трубилина 
16:42 03.09.2020

Дать название географическому объекту можно будет через интернет

Росреестр разработал законопроект о создании государственной информационной системы наименований географических объектов.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Документом предлагается изменить подход к ведению Государственного каталога географических названий, создав ГИС. Через нее получить доступ к каталогу смогут все желающие. Кроме того, с помощью системы можно будет направлять в Росреестр предложения о присвоении наименований географическим объектам, сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Фото: iStock
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Сейчас, отмечают в Росреестре, отсутствие удобного доступа к каталогу осложняет работу картографам, приводит к разночтениям и искажению географических названий в документах.

Также предполагается усовершенствовать порядок присвоения географических названий. "Так, собственники отдельных объектов, являющихся объектами капитального строительства (например, торговыми центрами или производственными объектами) смогут подать заявление о присвоении им наименований или их переименовании, которые будут направлены в соответствующие государственные органы", - говорится в сообщении Росреестра.

Проект федерального закона "О наименованиях географических объектов" планируется представить в правительство в ноябре 2020 года. Ожидается, что в середине 2021 года документ поступит в Госдуму.

В Государственном каталоге географических названий сейчас содержится около 800 тысяч наименований. Это названия населенных пунктов, морей, островов, озер, рек, ручьев, болот, гор, перевалов, железнодорожных станций и пр. С актуальными данными о названиях объектов можно ознакомиться на сайте подведомственного Росреестру ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД". Здесь можно получить информацию о регистрационном номере, наименовании, типе объекта, административно-территориальной привязке, географических координатах и др. Получить более подробные данные - например, историю и источники установления и изменения названий - можно по запросу.

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