Для детей с трудностями обучения открылся Всероссийский онлайн-центр

Пока пропускная способность онлайн-центра, диагностирующего трудности и коррелирующего обучение школьника - 100 человек в неделю. Очереди небольшие, но если думать о более широком развертывании такой помощи, ее объем придется расширять. Потому что сегодня в России испытывают трудности обучения до 20 процентов детей школьного возраста, сообщила и.о. директора Института коррекционной педагогики РАО Татьяна Соловьева.

Учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская считает, что всю ответственность и за медицинскую помощь ребенку и за его образование несут родители. Дислексы не бездари и лодыри, а люди с особым расстройством чтения и письма. Среди людей с дислексией - Стив Джобс, Кира Найтли, и говорят, что и Бетховен с Леонардо. .

Чтобы помочь таким детям, существующая уже почти четыре года Ассоциация, которую создала Пиотровская, объединяет родителей с учеными-экспертами, лучше всего знающими эту проблему и разрабатывающими методики помощи детям.

Но и даже и зная о наличии специальных программ для детей с трудностями обучения, родители все равно теряются, когда дело доходит до конкретных решений по обучению своего ребенка.

Собственно для каждого такого растерявшегося конкретного родителя и был создан Всероссийский онлайн-центр, как своеобразный "спутник" и проводник. Самые разные эксперты - от логопедов до психологов - готовы подсказать родителям в онлайн-режиме, что им нужно делать в том или ином случае. В центре накапливается банк методик известного специалиста в области нейропсихологии и психолингвистики Татьяны Ахутиной, нажатием одной кнопки будут доступны видеоматериалы.

Приход в нашу жизнь всевозможных гаджетов, переход значительной части общения в онлайн, смс-коммуникация мешают выполнению задачи по формированию полноценной устной речи, непременного залога личной успешности человека, считает ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая. Она уверена, что надо воскресить советскую коррекционную педагогику, многими в мире когда-то воспринимавшуюся, как образец и эталон. Раньше ребенок в один год, в три года и в семь лет проходил логопедическую диагностику, и родители получали заключение специалистов. Потом, разумно решив, что педагогическая специальность логопеда не для медучреждений, ее оттуда убрали, но нигде так и не возобновили. И вот сегодня большинство родителей в 7 лет узнают, что у ребенка что-то не в порядке, хотя выявлять проблему и браться за ее коррекцию надо было в возрасте двух-трех лет. По данным проводимым институтом мониторинга, только 6 процентов родителей знают, что такое дислексия. Процент сведущих учителей, по мнению Русецкой, тоже ненамного выше. И при этом около 60 процентам детей в начальных классах требуется речевая помощь. Маргарита Русецкая заверила, что институт русского языка имени А. С. Пушкина сегодня готов заняться обучением первых ста учеников для работы с дислексами.

По мнению Марии Пиотровской, сегодня в России необходима обязательная логопедическая диспансеризация ребенка перед школой: "Почти все родители понимают, что надо проверить, нет ли у ребенка плоскостопия, а вот о проверке речи не задумываются".

Наказ о возвращении обязательной логопедической диспансеризации уже дан нескольким депутатам

Проблемами школьной неуспешности детей готова заняться и Счетная палата, сообщила директор Департамента аудита образования, науки и инноваций Светлана Меркушина. Это, по ее словам, связано с тем, что Счетная палате сегодня переходит от чисто финансового аудита к стратегическому аудиту и аудиту эффективности. Это связано с особым вниманием к возможностям улучшения человеческого капитала, и в первую очередь к доступности образования. Ставится задача снижения процента детей с низким уровнем функциональной грамотности с 25 до 13-15, что в перспективе может привести к дополнительному росту ВВП в стране на 4-6 процентов. Все свои планы и задачи в связи с этим Счетная плата должна представить в январе-феврале 2021 года.

По словам Светланы Меркушиной, в особом внимании нуждаются дети из неблагополучных семей, где диагностика дислексии и помощь ребенку еще более затруднена.

Кроме обращающихся в ассоциацию родителей неуспевающих учеников, по словам Марии Пиотровской, примерно у еще стольких же родителей дети нуждаются в помощи и коррекции, но родители не способны решить эти проблемы, в первую очередь, видимо, из-за материального неблагополучия.

Светлана Меркушина уверена, что нужен отдельный федеральный проект по борьбе с неуспешностью школьников, с отдельным выделенным его финансированием.