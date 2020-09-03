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03.09.2020 16:19
Рубрика: Общество

Гигантский дом из средневековой саги раскопали в Исландии

Текст: Денис Передельский
Фото: Margret Hallmundsdottir / RUV Фото: Margret Hallmundsdottir / RUV
Фото: Margret Hallmundsdottir / RUV

Исландские археологи при проведении раскопок в поселке Арнарфьордур обнаружили очень длинный средневековый дом, вероятно, один из тех, которые были описаны в саге о заселении этого острова.

Фото: iStock
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Об открытии рассказало местное новостное агентство RUV. Еще в 2013 году археологи обнаружили слежавшуюся и очень старую кучу золы, которая указывала на возможное местонахождение древней фермы. Из-за проблем с финансированием раскопки начались только в 2017 году. Они проводятся в Арнарфьордуре, недалеко от церковного городка Аугкула.

Археологи оказались правы - найденная ранее зола привела к открытию фермерского поселения X века. Только в этом году исследователям удалось раскопать целый земляной дом, в котором была найдена большая печь с растрескавшимися камнями. Рядом была обнаружена хижина длиной 23 метра - это было крайне длинное жилое сооружение для того периода времени.

Внутри хижины был обнаружен длинный же очаг, выполненный в традиционном для Исландии стиле. Похоже, это была очень крупная ферма, так как при раскопках поблизости были найдены кузня, мастерская, коровник и еще три жилых дома более скромных размеров. Впрочем, археологи предполагают, что это могло быть и небольшое поселение, в котором жили рудокопы - неподалеку имеется железный рудник.

Как сообщает издание Ancient Origins, находки буквально были сделаны по мотивам изучения древних саг. Одна из них под названием "Ланднамабок" была написана в первой половине XII века. Это старейший из когда-либо обнаруженных письменных источников с подробным описанием заселения Исландии.

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Это эпическое произведение представляет собой поименный список первых исландских жителей. В него включено 3000 имен людей и 1400 географических названий. "Ланднамабок" уверяет, что первым поселенцем в местечке Свинадалур был некий Эйвиндур Аудкула. А около 1300 года нашей эры некий Колбейн Бьярнасон Аукилингур стал местным ярлом, то есть графом. Изучая эти древние записи, археологи постепенно пришли к мнению, что раскопанные ими сооружения вполне могли быть поселением начала X века, упомянутым в саге.

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