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Дуэйн Джонсон вместе с семьей переболел коронавирусом

Новости
    03.09.2020, 14:07
Текст:   Богдан Бобров

Американский актер Дуэйн Джонсон опубликовал на своей странице в Instagram достаточно длинное видеообращение, в котором сообщил подписчикам, что он вместе со своей семьей - женой и двумя дочками - переболел коронавирусом.

Примерно три недели назад у них у всех тесты показали положительный результат на COVID-19. Прошедший период Джонсон назвал самым тяжелым за всю его жизнь, но теперь опасность миновала, и они больше не заразны.

Стоит отметить, что визуально тяжелый недуг никак не отразился на звезде Голливуда - "Скала" по-прежнему пышет в кадре мощностью и здоровьем.

Тем не менее большую часть видео он потратил на предупреждение своей аудитории о реальности опасности коронавируса.

В комментарии к посту он написал, что необходимо оставаться дисциплинированным, повышать свою иммунную систему, стремиться к хорошему самочувствию, носить маску и "оставаться позитивным".

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