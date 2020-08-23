Вышел тизер "Черного Адама" с Дуэйном Джонсоном

На нынешнем DC FanDome помимо ряда прочих десертов был представлен и ролик "Черного Адама", спин-оффа "Шазама!", с Дуэйном Джонсоном.

Полутораминутное видео объединило первый тизер, который Скала презентовал нам накануне конференции, и анимированный концепт-арт проекта. Крайне эпичный и наступательный, конечно же.

Помимо самого архизлодея Адама в фильме ждем важнейшего супергероя мира DC Человека-ястреба, которого НЕ сыграет Райан Рейнольдс, Доктора Фэйта, Циклона и Атомного Крушителя.

Режиссер - Жауме Кольет-Серра ("Круиз по джунглям" с тем же Скалой). Текущий вариант сценария написал Адам Штикель ("Рэмпейдж" с тем же Скалой). Оператор - номинант "Оскара" Лоуренс Шер, снявший "Джокера" и "Парней со стволами".

Премьера по-прежнему обещана на 22 декабря 2021-го.

Ранее нам сообщалось, что Скала может сыграть легендарного героя-рельсоукладчика.