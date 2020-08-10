Видео: Скала Джонсон показал первый тизер "Черного Адама"

К стартующему 22 августа DC FanDome, главному мероприятию для всех поклонников мира DC, 48-летний американский рестлер, актер и музыкант Дуэйн "Скала" Джонсон приурочил первый тизер супергеройского эпика "Черный Адам", где он сыграет титульного персонажа - одного из важнейших для вселенной комиксов компании.

Ролик актер разместил на своих официальных аккаунтах. И сделать исходя из него какие-то выводы о грядущей картине не получится. "Им нужен был герой. Вместо этого они получили меня", - отметил с присущим ему стенобитным юмором артист.

Меж тем уже известно, что помимо Скалы на слете выступят Зак Снайдер, Марго "Харли Квинн" Робби, Закари Ливай ("Шазам!"), Галь "Чудо-женщина" Гадот, Эзра "Флэш" Миллер, Мэтт Ривз (постановщик нового "Бэтмена") и так далее. Словом, ожидается крайняя степень представительности.

THEY NEEDED A HERO.

INSTEAD THEY GOT ME⚡️🖤

Excited for the first-ever global celebration of the DC Multiverse - #DCFanDome!

This one’s just for you - THE FANS AROUND THE WORLD!

Stay healthy, my friends, and I’ll see you all on August 22nd! 🥃

-The Man In Black#BlackAdam pic.twitter.com/m3S4tySYT8 — Dwayne Johnson (@TheRock) August 7, 2020

Премьера "Черного Адама" пока всё еще назначена на конец декабря 2021 года.

Ранее появились слухи, что Райан "Дэдпул" Рейнольдс может сыграть в "Адаме" другого мощного персонажа DC - Человека-ястреба, но актер это тут же в соцсетях опроверг.

К слову Райан, приписанный теперь к Marvel с перспективой на третий сольник Дэдпула, уже отмечался в киномире DC - речь про с диким треском и грохотом провалившийся опус "Зеленый Фонарь" 2011 года, картину, о которой у фэнов если и принято говорить, то лишь через губу и грязно ругаясь.