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Видео: Скала Джонсон показал первый тизер "Черного Адама"

Новости
    10.08.2020, 12:43
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

К стартующему 22 августа DC FanDome, главному мероприятию для всех поклонников мира DC, 48-летний американский рестлер, актер и музыкант Дуэйн "Скала" Джонсон приурочил первый тизер супергеройского эпика "Черный Адам", где он сыграет титульного персонажа - одного из важнейших для вселенной комиксов компании.

Фото: iStock
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Ролик актер разместил на своих официальных аккаунтах. И сделать исходя из него какие-то выводы о грядущей картине не получится.  "Им нужен был герой. Вместо этого они получили меня", - отметил с присущим ему стенобитным юмором артист.

Меж тем уже известно, что помимо Скалы на слете выступят Зак Снайдер, Марго "Харли Квинн" Робби, Закари Ливай ("Шазам!"), Галь "Чудо-женщина" Гадот, Эзра "Флэш" Миллер, Мэтт Ривз (постановщик нового "Бэтмена") и так далее. Словом, ожидается крайняя степень представительности.

Премьера "Черного Адама" пока всё еще назначена на конец декабря 2021 года.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее появились слухи, что Райан "Дэдпул" Рейнольдс может сыграть в "Адаме" другого мощного персонажа DC - Человека-ястреба, но актер это тут же в соцсетях опроверг.

К слову Райан, приписанный теперь к Marvel с перспективой на третий сольник Дэдпула, уже отмечался в киномире DC - речь про с диким треском и грохотом провалившийся опус "Зеленый Фонарь" 2011 года, картину, о которой у фэнов если и принято говорить, то лишь через губу и грязно ругаясь.

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