Новости

Чернокожего актера затравили за скепсис в отношении Black Lives Matter 11:39
Мультсериал "Бивис и Баттхед" получит перезапуск 10:51
Умер актер из "Зловещих мертвецов" Дэн Хикс 01.07.2020
Вышел тизер перезапуска культового хоррора "Кэндимен" 01.07.2020
"Было больно": основатель Comedy Club о реакции Харламова на "Текст" 01.07.2020

В Сеть слили подробности сценария фильма "Флэш" с несколькими Бэтменами

Новости
    02.07.2020, 12:15
Текст:   Богдан Бобров

В интернет утекло уже достаточно много данных о грядущем фильме "Флэш". Информация об использовании концепции мультивселенных в основе сюжета породила целую вереницу утечек о том, сколько Бэтменов будет в новой картине и кто может их сыграть.

Фото: instagram.com/ willgray_art
Джонни Депп может стать новым Джокером в киновселенной DC

Портал We Got This Covered сообщает о том, что скелет сценария уже готов, и поделился интересными деталями.

Кинолента, по версии ресурса, начинается со сцены смерти матери Барри Аллена - Флэша в исполнении Эзры Миллера. После событий "Лиги справедливости" он каким-то образом разовьет свои сверхспособности так, что научится перемещаться во времени.

И первым делом супергерой решит отправиться в прошлое, чтобы спасти свою мать. Но, очевидно, что-то пойдет не так и, вернувшись, Флэш окажется в альтернативном мире в мрачной стилистике бертоновского "Бэтмена".

Темный рыцарь в исполнении Майкла Китона (если переговоры с Warner Bros. пройдут успешно) в этом таймлайне женат на Женщине-кошке и за 30 лет защиты Готэма изрядно подустал от своего принципа не убивать преступников.

Бэтмен и Флэш начнут как противники, но будут вынуждены объединиться против Обратного Флэша.

Итогом злоключений самого быстрого человека должна стать мягкая перезагрузка всей киновселенной DC, после чего построение своего ответа Marvel можно будет начать с нуля.

Стоит отметить, что все вышеперечисленное не относится к категории официальной информации, но даже если и соответствует действительности на данный момент, с учетом даты премьеры в 2022 году, может быть еще многократно переписано и изменено.

Поклонникам кинокомиксов, впрочем, никакие подтверждения и не нужны - социальные сети заполнены примерами возможных постеров будущего кроссовера.

Новости

Кадры: в пятом сезоне "Люцифера" будет серия в стиле нуар 01.07.2020
Четвертый сезон сериала "Озарк" станет последним 01.07.2020
Монтажера "9 роты" и "Дылды" пригласили в Американскую киноакадемию 01.07.2020
Названа причина смерти актера Виктора Проскурина 01.07.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Джеймс Ганн раскрыл вырезанную из "Стражей Галактики" шутку 01.07.2020
Для тех, кто ничего не понял: сайт о том, что происходит в сериале "Тьма" 30.06.2020
⧣ интернет
Фото: instagram.com/ willgray_art
Джонни Депп может стать новым Джокером в киновселенной DC 30.06.2020
Marvel поделилась неизвестными ранее фото со съемок "Войны бесконечности" 30.06.2020
Мстителей Marvel показали в мире игры Cyberpunk 2077 29.06.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Бэтмен: всех их соберем! DC заинтересована в возвращении Кристиана Бэйла 30.06.2020
Мэттью МакКонахи показали в образе Двуликого - врага Бэтмена 28.06.2020
Вышел новый трейлер мультфильма Pixar "Душа". Там все темнокожие 28.06.2020