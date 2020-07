В Сеть слили подробности сценария фильма "Флэш" с несколькими Бэтменами

В интернет утекло уже достаточно много данных о грядущем фильме "Флэш". Информация об использовании концепции мультивселенных в основе сюжета породила целую вереницу утечек о том, сколько Бэтменов будет в новой картине и кто может их сыграть.

Портал We Got This Covered сообщает о том, что скелет сценария уже готов, и поделился интересными деталями.

Кинолента, по версии ресурса, начинается со сцены смерти матери Барри Аллена - Флэша в исполнении Эзры Миллера. После событий "Лиги справедливости" он каким-то образом разовьет свои сверхспособности так, что научится перемещаться во времени.

И первым делом супергерой решит отправиться в прошлое, чтобы спасти свою мать. Но, очевидно, что-то пойдет не так и, вернувшись, Флэш окажется в альтернативном мире в мрачной стилистике бертоновского "Бэтмена".

Темный рыцарь в исполнении Майкла Китона (если переговоры с Warner Bros. пройдут успешно) в этом таймлайне женат на Женщине-кошке и за 30 лет защиты Готэма изрядно подустал от своего принципа не убивать преступников.

Бэтмен и Флэш начнут как противники, но будут вынуждены объединиться против Обратного Флэша.

Итогом злоключений самого быстрого человека должна стать мягкая перезагрузка всей киновселенной DC, после чего построение своего ответа Marvel можно будет начать с нуля.

Стоит отметить, что все вышеперечисленное не относится к категории официальной информации, но даже если и соответствует действительности на данный момент, с учетом даты премьеры в 2022 году, может быть еще многократно переписано и изменено.

Поклонникам кинокомиксов, впрочем, никакие подтверждения и не нужны - социальные сети заполнены примерами возможных постеров будущего кроссовера.