Новости

Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом 12:44
Ширвиндт прокомментировал увольнение Федора Добронравова из театра 12:25
Элгорт рассказал о связи с обвинившей его в изнасиловании девушкой 12:15
Вышел трейлер сериала по "Основанию" Айзека Азимова 11:42
Умер режиссер Джоэл Шумахер 22.06.2020

Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена

Новости
    23.06.2020, 12:02
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Похоже, что у Warner Bros. еще не угасла надежда вылепить из киновселенной DC нечто стройное и связанное, потому что, как сообщает The Wrap, студия в настоящее время ведет переговоры с Майклом Китоном о его возвращении к роли Бэтмена.

Фото: WDSSPR
Авторы фильма "Мстители: Финал" признали ошибку в сценарии

По информации издания, вернуться к культовому образу актер может в сольном фильме "Флэш", премьера которого запланирована на лето 2022 года.

Сюжет картины предположительно будет строиться на базе комикса "Флэшпоинт", в основе которого концепция мультивселенной, позволяющая показывать зрителю бесконечное количество различных вариаций Темного рыцаря. Версия Майкла Китона выступит ментором для начинающих супергероев.

Если информация подтвердится, то DC в очередной раз выступит в роли "догоняющего", стараясь повторить успех Marvel, у которых все это уже пройдено в "Мстителях".

Как к этому всему будут привязывать Бэтмена Роберта Паттинсона, которого изначально планировали создавать вне рамок общей киновселенной, пока неясно.

Чем закончатся переговоры неизвестно, но в то, что Китон согласится полноценно вернуться к роли спустя больше 30 лет, особенно держа в голове "Бердмэна", верится с трудом.

Поклонников кинокомиксов такие нюансы не смущают, и интернет почти одномоментно заполонили тематические арты и постеры.

Новости

XIII Большой фестиваль мультфильмов состоится с 3 по 12 июля онлайн 22.06.2020
Адвокат раскрыл детали развода Гарика Харламова с Кристиной Асмус 22.06.2020
Мультфильм Хржановского получил приз жюри в Анси 22.06.2020
Названа дата проведения "Золотого глобуса" 22.06.2020
⧣ США
Фото: facebook.com/ PatrickAnimation
Как на самом деле должны были выглядеть персонажи фильма "Король Артур" 22.06.2020
Авторы фильма "Мстители: Финал" признали ошибку в сценарии 22.06.2020
Названа дата возобновления съемок сериала "Ведьмак" от Netflix 22.06.2020
⧣ интернет
Фото: kinopoisk.ru
Марк Хэмилл заявил, что тайно участвовал во всех частях "Звездных войн" 21.06.2020
Вышел тизер режиссерской версии "Лиги справедливости" 18.06.2020
У Marvel мог быть свой аналог Чужого, но его сочли слишком страшным 18.06.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый тизер финального сезона "Тьмы" 21.06.2020
Тизер: "Солнечные противоположности" продлили сразу на два сезона 21.06.2020
Автор "Рика и Морти" снимет новый мультсериал для Fox 21.06.2020