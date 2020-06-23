Майкл Китон ведет переговоры о возвращении к роли Бэтмена

Похоже, что у Warner Bros. еще не угасла надежда вылепить из киновселенной DC нечто стройное и связанное, потому что, как сообщает The Wrap, студия в настоящее время ведет переговоры с Майклом Китоном о его возвращении к роли Бэтмена.

По информации издания, вернуться к культовому образу актер может в сольном фильме "Флэш", премьера которого запланирована на лето 2022 года.

Сюжет картины предположительно будет строиться на базе комикса "Флэшпоинт", в основе которого концепция мультивселенной, позволяющая показывать зрителю бесконечное количество различных вариаций Темного рыцаря. Версия Майкла Китона выступит ментором для начинающих супергероев.

Если информация подтвердится, то DC в очередной раз выступит в роли "догоняющего", стараясь повторить успех Marvel, у которых все это уже пройдено в "Мстителях".

Как к этому всему будут привязывать Бэтмена Роберта Паттинсона, которого изначально планировали создавать вне рамок общей киновселенной, пока неясно.

Чем закончатся переговоры неизвестно, но в то, что Китон согласится полноценно вернуться к роли спустя больше 30 лет, особенно держа в голове "Бердмэна", верится с трудом.

Поклонников кинокомиксов такие нюансы не смущают, и интернет почти одномоментно заполонили тематические арты и постеры.