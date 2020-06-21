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Зои Кравиц рассказала, какой получился из Паттинсона Бэтмен

Новости
    21.06.2020, 14:35
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Исполнительница роли Женщины-кошки в грядущем "Бэтмене" Зои Кравиц в подкасте MTV Happy Sad Confused высказала свое мнение относительно того, насколько Роберт Паттинсон подходит на роль Темного рыцаря.
Чтобы вжиться в роль Бэтмена, Паттинсон пошел на жертвы

"Когда он в этом костюме, он - Бэтмен. Это занимательно. На съемках не покидало ощущение чего-то странного, ведь каждый раз, когда мимо тебя проходит Бэтмен, ты понимаешь, что это персонаж, с которым ты вырос. Ощущение вроде "ущипните меня кто-нибудь", и он в этой роли замечателен, действительно замечателен", - сказала актриса о своем партнере по площадке.

Также она отметила, что ее собственный костюм будет несколько отличаться от версий из предыдущих фильмов и в его моделировании она приняла непосредственное участие. В интернете поклонники кинокомиксов нарисовали уже очень много концептов того, как это может быть реализовано.

Для подготовки к роли в поисках вдохновения Кравиц прочитала "Бэтмен. Год первый" Фрэнка Миллера.

Съемки картины продлились всего два месяца, после чего были остановлены из-за пандемии. В скором времени их планируют возобновить.

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