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Бэтмен: всех их соберем! DC заинтересована в возвращении Кристиана Бэйла

Новости
    30.06.2020, 13:19
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Маховик слухов о появлении нескольких версий Бэтмена в одном фильме достиг небывалых оборотов.

Фото: instagram.com/jaxsonderr
Ответ Бэт-вселенной: все Джокеры объединились в одну команду

Кратко напомним, все началось с того, что в Сеть утекла информация о том, что благодаря концепции мультивселенной в грядущем фильме "Флэш" может появиться Джеффри Дин Морган в образе альтернативного Бэтмена.

Через некоторое время, согласно одной из утечек, стало известно, что Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о его возвращении к роли Брюса Уэйна.

Теперь же на сайте Dceumythic появился апдейт о том, что, если студия не сможет прийти к соглашению с актером, в качестве запасного варианта будет рассматриваться Кристиан Бэйл - нолановский "Темный рыцарь".

Примечательно, что кандидатура Бена Аффлека на роль Защитника Готэма, даже не рассматривается. Судя по всему, слишком категорично он в свое время отказался от роли, которая привела его к алкоголизму.

Но и это не все - ресурс We Got This Covered сообщает о том, что Warner Bros. не исключают возможности включения в каст Джека Николсона в роли Джокера, хотя это уже выглядит как откровенно безумная идея.

При таких раскладах лучше пойти на поводу у фанатов, которые предлагают "феминизировать" безумного клоуна, отдав роль звезде "Ходячих мертвецов" Лорен Коэн.

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