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В Сети появился трейлер "Трех Джокеров" - с Фениксом, Лето и Леджером

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    02.03.2020, 12:05
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канала Eli Q появилось нечто совершенно прекрасное - фанатский трейлер "продолжения" фильма Тодда Филлипса, при том что настоящего продолжения мы можем так и не увидеть. А можем и увидеть - информация поступает самая нервирующая и противоречивая в этом направлении.

Фото: kinopoisk.ru
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Мифический проект называется "Бэтмен: Три Джокера" (Batman: The Three Jokers) и объединяет Джокеров в исполнении Хоакина Феникса, Джареда Лето ("Отряд самоубийц") и Хита Леджера ("Темный рыцарь"). Плюс на камео заходит Джек Николсон. Бэтмен - Бен Аффлек.

Как поясняется в "синопсисе", Артур Флек выходит из лечебницы Аркхэм и обнаруживает, что в Готэме появились еще два Джокера, меж собой энергично бьющиеся за сферу влияния. Царят хаос и раздрай, естественно. Человек-мышь - в шоке.

Напомним: прошлогодний "Джокер" Филлипса при бюджете в 55 миллионов заработал в мировом прокате более миллиарда долларов, став самым кассовым фильмов со "взрослым" рейтингом R в истории.

Картина шла на "Оскар" по одиннадцати номинациям, в итоге взяв статуэтки за лучшую мужскую роль (Феникс) и в категории "Лучший композитор" (Гуднадоттир).

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