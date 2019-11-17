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Официально: сборы "Джокера" превысили миллиард долларов

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    17.11.2019, 22:14
Текст:   Козьма Лоханкин

Неизбежное свершилось: как и было спрогнозировано на днях, фильм Тодда Филиппса "Джокер" преодолел миллиардную отметку в мировом прокате.

По данным IMDb, сборы картины о психически нездоровом клоуне-маньяке на данный момент составляют 1 016 599 593 долларов США (в России его заработок давно перевалил за миллиард рублей).

Режиссёр уже отметил знаменательное достижение постом в Instagram, поблагодарив зрителей и поклонников.

Напомним, "Джокер" уже стал самым кассовым фильмом кровавой категории "R", сковырнув с трона "Дэдпула".

Наши рецензии на картину - здесь и здесь.

Ранее мы писали об оскаровских номинациях, в которых был выдвинут "Джокер". Кстати, его создатели уже думают над сиквелом.

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