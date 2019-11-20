Начата работа над сиквелом "Джокера"

Как говорится, да кто бы сомневался… Но сначала небольшая предыстория. Буквально ровно месяц назад режиссер драмы "Джокер" Тодд Филлипс с суровым лицом клялся, что у его картины никакого сиквела не будет. Поскольку они сняли совершенно самостоятельную, законченную ленту. И добавить там нечего.

Меж тем фильм был с порога заласкан критиками и с порога начал стремительно штурмовать кассовые высоты. Только что заработав миллиард. Став, таким образом, самым преуспевшим R-комиксом, поборов "Дэдпула".

При этом актер Хоакин Феникс на днях в интервью вспоминал: когда они с Филлипсом только начали съемки, он, Феникс, уже на второй неделе процесса понял - у ленты непременно должно появиться продолжение. На что Тодд вдруг заявил, что, в принципе, он только за. При условии, что будет действительно стоящая сценарная идея.

Можно предположить: таковая вскоре возникла. Поскольку, как передает, ссылаясь на осведомленный источник THR, работа над сиквелом начата. И Феникс, скорее всего, вернется к своей роли, а сценарий вновь напишут Филлипс и Скотт Сильвер.

Комментировать информацию изданию на студии отказались. Представитель режиссера тоже от ответа уклонился.

"Джокер" меж тем стал четвертым кинокомиксом DC, преодолевшим миллиардный рубеж - вслед за "Акваменом" прошлого года (1,15 млрд) и лентами "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012, 1,08) и "Темный рыцарь" (2008, чуть более млрд).

И это с учетом, что бюджет "Джокера" по сравнению с названными блокбастерами крайне скромен - в общей сложности "всего" шестьдесят миллионов.

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