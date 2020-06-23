"Ниган" из "Ходячих мертвецов" может стать еще одним Бэтменом

Вслед за новостью о том, что Warner Bros. ведет переговоры с Майклом Китоном о возвращении его к роли Бэтмена, в Сеть просочилась информация о том, что студия также заинтересована в том, чтобы увидеть в образе Темного рыцаря актера Джеффри Дин Моргана.

Широкой аудитории он может быть знаком по роли харизматичного злодея Нигана в сериале "Ходячие мертвецы".

Как сообщает The Cinema Spot, в основу сюжета грядущей киноленты "Флэш" будет заложена концепция мультивселенной. И в одной из вариаций многочисленных миров после нападения на чету Уэйнов убивают не родителей Брюса, а самого мальчика, а его отец - Томас Уэйн посвящает всю свою дальнейшую жизнь борьбе с преступностью, став защитником Готэма.

В пользу этой теорий говорит то, что актер уже появлялся на большом экране в роли Томаса Уэйна в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Неизвестно, подтвердится эта информация или нет, но поклонники кинокомиксов уже успели нарисовать Джеффри Дина Моргана в соответствующем костюме.