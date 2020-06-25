Джокера предложили сделать женщиной

В интернет на так давно просочилось большое количество утечек относительно сольного фильма "Флэш", где может быть показано сразу несколько версий Бэтмена, сыграть которых могут Майкл Китон и Джеффри Дин Морган.

С таким подходом запуск мультивселенной при плохих раскладах можно будет сравнить с открытием ящика Пандоры.

Австралийская художница с ником Mizuri предложила в грядущей картине представить главного противника Темного рыцаря - Джокера - в женском исполнении.

В качестве кандидата на роль она предложила звезду сериала "Ходячие мертвецы" Лорен Коэн, сыгравшую в шоу Мэгги Грин.

С учетом нынешних дайверсити-трендов в киноиндустрии идея о переделке криминального принца Готэма в принцессу может пройти на ура.

В оригинальных комиксах DC, к слову, уже была соответствующая линейка спецвыпусков, выпускаемых под общим названием Elseworlds. В них Джокером стала Бьянка Стиплчейз - дочь босса одного из мафиозных кланов.