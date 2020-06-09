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Эша в новых "Зловещих мертвецах" заменит женщина

Новости
    09.06.2020, 12:39
Текст:   Олег Усков

Американский актер, режиссер и продюсер Брюс Кэмпбелл, ранее заявлявший, что пора бы ему уже попрощаться с ролью Эшера-Слэшера, рассказал о работе над очередной частью франшизы.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам "Эша", новая картина уже получила название - "Зловещие мертвецы сегодня" (Evil Dead Now), а также режиссера и сценариста - ирландца Ли Кронина (отличный хоррор "Другой").

Но не получила свою "визитку" - Брюс в фильме действительно не снимется. И протагонистом его, скорее всего, выступит женщина. (Расу которой уже можно начать угадывать.)

Как передает Empire, решение сделать состав героев более национально и гендерно разнообразным принято в целях придать линейке большую актуальность и динамичность. Сделав основными персонажами "обычных людей".

При этом стоит все же напомнить ради справедливости, что Эша не было и в чудесной вампуке Федерико Альвареса "Зловещие мертвецы: Черная книга", в оригинале называющейся Evil Dead.

Дата релиза у Evil Dead Now пока нет.

Первые "Зловещие мертвецы" вышли в 1981 году. За ними последовали два сиквела.

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