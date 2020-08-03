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Режиссер "Чудо-женщины" не планирует снимать больше трех частей

Новости
    03.08.2020, 20:16
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр Пэтти Дженкинс заявила, что третья часть комикс-франшизы "Чудо-женщина" с Галь Гадот в главной роли станет последней. По крайней мере - для неё.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Дженкинс, снявшая первые два фильма (и принявшая деятельное участие в написании сценария ко второму), призналась, что во втором, который называется "Чудо-женщина 1984", ей удалось сказать и показать гораздо больше, чем в первом.

При этом после следующей ленты, если она, конечно, вообще появится, Пэтти намерена проститься с "Чудо-женщиной" навсегда, передаёт ScreenRant.

По последним данным, премьера второй картины состоится в начале октября. Первый фильм вышел в 2017-м.

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