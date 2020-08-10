Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа

Режиссер и сценарист Зак Снайдер продемонстировал общественности новый кадр из режиссерской версии "Лиги справедливости", вокруг которой последние месяцы царят страшенный шум и ажиотаж. На кадре этом - суперзлодей мира DC Степпенвулф.

"Просто работал сегодня, и вытащил кадр. Извините, что разрешение низкое, но на это стоит взглянуть", - подписал фото Зак. Заверяя, что в исходном качестве злодей крайне впечатляющ.

При этом стоит напомнить, что тем образом Степпенвулфа, что появляется в прокатной версии "Лиги", поклонники оказались сильно недовольны.

Ожидается, что остальные нюансы режиссерской версии "Лиги справедливости" мы узнаем 22 августа - на онлайн-фестивале DC FanDome. Там же будет показан и новый тизер проекта.

Релиз авторской версия "Лиги справедливости" состоится в следующем году на HBO Max.

Степпенвулф (Steppenwolf, Степной Волк), созданный Джеком "Королем" Кирби, дебютировал в комиксах в 1972-м. Это представитель расы Новых Богов, военачальник с планеты Апокалипсис, дядя Дарксайда. В "Лиге" его сыграл ирландский актер Киаран Хайндс, Манс Налетчик из "Игры престолов".

Zack Snyder has shared a tease of Steppenwolf from his ‘JUSTICE LEAGUE’ film.



“Just working today pulled this out of the editorial sorry he’s Low resolution but I’ve seen him in all his hi-Rez glory and he’s a thing to behold.”



(Source: https://t.co/4Yo56wUs5n) pic.twitter.com/c4sQvL1UbH — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 8, 2020

Отметим, что Скала Джонсон показал первый тизер другого предстоящего киноэпика по комиксам DC - "Черного Адама".