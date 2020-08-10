Новости

Видео: Скала Джонсон показал первый тизер "Черного Адама" 12:43
Джуд Лоу стал отцом в шестой раз 12:20
62-летний Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз 11:19
Съемки продолжения "Друзей" опять перенесли на неопределенный срок 10:50
Фильм "Неистовый" возглавил российский прокат в выходные 02:30

Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа

Новости
    10.08.2020, 12:30
Текст:   Олег Усков

Режиссер и сценарист Зак Снайдер продемонстировал общественности новый кадр из режиссерской версии "Лиги справедливости", вокруг которой последние месяцы царят страшенный шум и ажиотаж. На кадре этом - суперзлодей мира DC Степпенвулф.

Фото: kinopoisk.ru
Съемки продолжения "Друзей" опять перенесли на неопределенный срок

"Просто работал сегодня, и вытащил кадр. Извините, что разрешение низкое, но на это стоит взглянуть", - подписал фото Зак. Заверяя, что в исходном качестве злодей крайне впечатляющ.

При этом стоит напомнить, что тем образом Степпенвулфа, что появляется в прокатной версии "Лиги", поклонники оказались сильно недовольны.

Ожидается, что остальные нюансы режиссерской версии "Лиги справедливости" мы узнаем 22 августа - на онлайн-фестивале DC FanDome. Там же будет показан и новый тизер проекта.

Релиз авторской версия "Лиги справедливости" состоится в следующем году на HBO Max.

Степпенвулф (Steppenwolf, Степной Волк), созданный Джеком "Королем" Кирби, дебютировал в комиксах в 1972-м. Это представитель расы Новых Богов, военачальник с планеты Апокалипсис, дядя Дарксайда. В "Лиге" его сыграл ирландский актер Киаран Хайндс, Манс Налетчик из "Игры престолов".

Отметим, что Скала Джонсон показал первый тизер другого предстоящего киноэпика по комиксам DC - "Черного Адама".

Новости

На 101-м году жизни умерла актриса Франка Валери 09.08.2020
Вышел трейлер зомби-хоррора "Коридор" о страшном вирусе 09.08.2020
Актриса Зои Салдана извинилась за то, что она "недостаточно черная" 09.08.2020
Lionsgate готовит продолжение "Грязных танцев" 09.08.2020
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Топорика" - сериала создателя "12 лет рабства" 08.08.2020
Вышел русский трейлер хоррор-сериала с Джудом Лоу "Третий день" 08.08.2020
Когда начнутся съемки нового фильма Скорсезе 08.08.2020
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
У "Академии "Амбрелла" могут появиться спин-оффы 08.08.2020
Умер актер из "Сумеречной зоны" Брент Карвер 07.08.2020
Вышел трейлер нового фильма автора "Вечного сияния чистого разума" 07.08.2020
⧣ супергерои
Фото: www.kinopoisk.ru
Сиквел "Капитана Марвел" снимет постановщица ремейка "Кэндимена" 06.08.2020
Джеймс Ганн открыл полное русское название нового "Отряда самоубийц" 05.08.2020
Вышел свежий тизер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 05.08.2020