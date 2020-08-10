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Съемки продолжения "Друзей" опять перенесли на неопределенный срок

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    10.08.2020, 10:50
Текст:   Олег Усков

Работа над одним из самых ожидаемых телепроектов последних лет, продолжением ситкома "Друзья", вновь застопорилась. Понятно - из-за распространения нового коронавируса.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Об этом передает Deadline со ссылкой непосредственно на актрису Дженнифер Энистон. Которая в телефонном разговоре с изданием тем не менее продолжает заверять: шоу обязательно выйдет рано или поздно. Ведь "стакан уже наполовину полон".

Более того: Джен излучает оптимизм и настаивает, что очередной перенос их команде только на пользу, так как есть больше времени отшлифовать программу и сделать ее "просто супер" - "еще более увлекательной и захватывающей".

Напомним. Речь все еще идет о специальном неигровом эпизоде, который предполагалось сделать в формате ток-шоу, в котором все главные герои "Друзей" рассказали бы про работу над оригиналом.

Изначально премьера проекта - после сонма интригующих анонсов - была обещана на середину марта. Потом сдвинут на конец мая - к запуску сервиса HBO Max. А теперь срок и вовсе неясен.

Ранее сообщалось, что "Друзья" стали самым популярным сериалом на HBO Max.

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