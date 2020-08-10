Новости

Российские вузы организуют дистанционное обучение для иностранцев 03:53
Ученые выявили невосприимчивых к коронавирусу людей 03:45
За полгода рекордное число американцев отказалось от гражданства 03:13
Синоптики обещают продолжительный бархатный сезон на Черном море 03:11
МВД Беларуси сообщило о контроле над ситуацией в Минске 03:10
В Еврокомисии озвучили сроки появления доступной вакцины от COVID-19 02:40
Эпидемиолог назвал сроки второй волны коронавирусной инфекции в России 02:37
Фильм "Неистовый" возглавил российский прокат в выходные 02:30
ВВС Израиля нанесли удар по наблюдательному посту ХАМАС 02:17
Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над Германией 01:53
Судьи матча "Спартак" - "Сочи" пройдут проверку на детекторе лжи 01:01
Вильфанд: В европейской части России установится сентябрьская погода 00:54
Кокорин объяснил, почему не сыграл за "Спартак" 00:27
Глушаков не верит, что "Спартак" снимется с чемпионата 00:20
Жителей центра России ждет ранняя осень 00:13
Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства 00:12
В Минске зафиксированы стычки протестующих с милицией, начались задержания 00:10
Гендиректор "Спартака" пояснил слова Федуна о снятии клуба с чемпионата 09.08.2020
В Нигере расстреляна группа французских туристов 09.08.2020
Наблюдатели на выборах в Беларуси не зафиксировали значимых нарушений 09.08.2020
ГД: Белорусы поддержали Лукашенко в расчете на продолжение интеграции с РФ 09.08.2020
Глава ЦИК Беларуси раскритиковала продление работы участков из-за очередей 09.08.2020
Трое полицейских задержаны в Москве за взяточничество 09.08.2020
Соболев забил "Сочи" и посвятил гол умершей матери 09.08.2020
ЦИК: Лукашенко поддержали свыше 80% избирателей на участках в пяти регионах 09.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Как школы будут воспитывать детей по новым программам
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Минздрав предложил пересмотреть состав автомобильных аптечек
Как бесплатно списать безнадежные долги
Как бесплатно списать безнадежные долги
10.08.2020 02:30
Рубрика: Кинократия

Фильм "Неистовый" возглавил российский прокат в выходные

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Портала kinobusiness.com публикует предварительные данные по кассовым сборам в российском кинопрокате за период с шестого по девятое августа. В списке жанровых зрительских предпочтений - триллеры, боевик, драма.

Фото: kinopoisk.ru
Советы кинокритика Валерия Кичина: Какие киносокровища не пропустить

Лидером по сборам в российском прокате стал фильм "Неистовый" с кассой в почти десять миллионов рублей (9,35 млн). Американский триллер от режиссера Деррика Борте с Расселом Кроу в главной роли зрители увидели шестого августа.

На втором месте австралийско-британский фильм "Побег из Претории" от режиссера Фрэнсиса Аннана, основанный на книге Тима Дженкина. За минувшие дни он собрал 5,22 миллиона рублей. Главные роли в картине исполнили Дэниэл Рэдклифф, Дэниел Уэббер, Иэн Харт, Марк Леонард Винтер.

Третью строчку в рейтинге кассовых сборов занял американский комедийный боевик "Мой шпион" режиссера Питера Сигала. Эта лента за минувшие четыре дня в российском прокате собрала 3,65 миллиона рублей.

Замыкают пятерку самых прибыльных фильмов выходных драма от режиссера Энди Теннанта "Секрет". Главные роли сыграли Кэти Холмс и Джош Лукас. Лента собрала почти три миллиона рублей (2,97) в российском прокате. На пятом месте итало-американская драматическая картина под названием "В ожидании варваров" от Сиро Герра. Это первый фильм, который режиссер снял на английском языке. Экранизация одноименного произведения Джона Кутзее собрала в российском прокате около миллиона рублей (0,95 млн).

Кинократия Кинократия Новости

Главное сегодня

ЦИК: По данным со всех закрытых участков Лукашенко набрал более 81% голосов
Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ
Российских автовладельцев предупредили о важных нововведениях
Пентагон объяснил перегруппировку войск в Европе продвижением к России
Назван самый малочисленный народ России