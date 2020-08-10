Фильм "Неистовый" возглавил российский прокат в выходные

Портала kinobusiness.com публикует предварительные данные по кассовым сборам в российском кинопрокате за период с шестого по девятое августа. В списке жанровых зрительских предпочтений - триллеры, боевик, драма.

Лидером по сборам в российском прокате стал фильм "Неистовый" с кассой в почти десять миллионов рублей (9,35 млн). Американский триллер от режиссера Деррика Борте с Расселом Кроу в главной роли зрители увидели шестого августа.

На втором месте австралийско-британский фильм "Побег из Претории" от режиссера Фрэнсиса Аннана, основанный на книге Тима Дженкина. За минувшие дни он собрал 5,22 миллиона рублей. Главные роли в картине исполнили Дэниэл Рэдклифф, Дэниел Уэббер, Иэн Харт, Марк Леонард Винтер.

Третью строчку в рейтинге кассовых сборов занял американский комедийный боевик "Мой шпион" режиссера Питера Сигала. Эта лента за минувшие четыре дня в российском прокате собрала 3,65 миллиона рублей.

Замыкают пятерку самых прибыльных фильмов выходных драма от режиссера Энди Теннанта "Секрет". Главные роли сыграли Кэти Холмс и Джош Лукас. Лента собрала почти три миллиона рублей (2,97) в российском прокате. На пятом месте итало-американская драматическая картина под названием "В ожидании варваров" от Сиро Герра. Это первый фильм, который режиссер снял на английском языке. Экранизация одноименного произведения Джона Кутзее собрала в российском прокате около миллиона рублей (0,95 млн).