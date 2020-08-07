Кинотеатры открылись: что сейчас можно посмотреть

За неделю, прошедшую с возобновления работы кинотеатров, на экраны вывалили сразу очень много новинок (в основном не первого сорта - все потенциальные блокбастеры подвезут позже), но мы смогли отсмотреть почти все. И о тех, что отсмотрели, докладываем.

"Неистовый"

Фото: kinopoisk.ru

Это вот как раз такое кино, для которого нужен кинозал с большим экраном и звуковой системой. Чтобы лучше разглядеть и расслышать, как всё бабахает, мчится, разлетается и так далее. Рассел Кроу играет здоровенного маньячину на пикапе, который преследует мать-одиночку и в процессе немножко разносит город. Нормальная развлекуха. (Рецензия)

"Страшные истории, рассказанные на ночь"

Фото: kinopoisk.ru

Как вы понимаете, к "Страшным историям для рассказа в темноте" Овредала и дель Торо эта картина не имеет никакого отношения, просто одна из стратегий отечественных локализаторов, действующих под лозунгом "замани лоха в кинотеатр любой ценой", позаимствована у студии Asylum. На самом деле фильм называется "Ночь ужаса: Кошмарное радио" и представляет собой типовой альманах коротких хоррор-зарисовок в духе Creepshow, хотя по уровню изобретательности и остроумия с детищем Стивена Кинга и Джорджа Ромеро и близко не стоит. Впрочем, он вполне смотрибелен - если вы ценитель жанра - несмотря на дурацкий финальный "твист".

"Дружить по-русски!"

Фото: kinopoisk.ru

Французская комедия, в которой чернокожего жулика воспитывает и направляет на верный путь странноватый, но милый человек, называющий Владимир Путин. Путин этот носит ушанку, решает проблемы с помощи гранаты и вообще со всех сторон замечательный. Смешная и добрая клюква.

"Последние и первые люди"

Фото: kinopoisk.ru

Славный исландский композитор Йохан Йоханссон скончался в 2018-м, а спустя два года на Берлинале вне конкурса состоялась премьера его режиссёрского дебюта. Собственно, фильмом это можно назвать только с известной долей условности, потому что замышлялся он как мультимедийный перформанс. В основе - роман Олафа Стэплдона, где люди далёкого будущего перед тем, как окончательно сгинуть вместе с погибающим Солнцем, обращаются к своим предкам, излагая им историю человечества. По-кубриковски бесстрастный зелёный огонёк идеально подходящим для этого холодным голосом Тильды Суинтон напоминает нам о бренности и бессмысленной суетности всего сущего на фоне непознаваемого космоса, а чёрно-белые статичные кадры гротескных памятников бывшей Югославии иллюстрируют это с непреклонной безжалостностью. Эффектное киноэссе, длящееся всего час с хвостиком. Хотя непривычные к нестандартному формату зрители, наверное, и их высидят с трудом.

"Незваный гость"

Фото: kinopoisk.ru

Корейский "Ребенок Розмари", старомодный триллер про молодого архитектора, которому сильно портит жизнь, и так уже несладкую, давным-давно потерянная и вдруг из ниоткуда снова возникшая сестра (или та, кто себя за неё выдаёт). Совершенно никаких откровений, режиссёр - не новый Роман Полански, жанр не переизобретает и ничего к нему не добавляет, но зато всё очень ладно, нервно, подобающе параноидально. Уже есть официально в интернете, если что. (Рецензия)

"Запретная зона"

Фото: kinopoisk.ru

Внезапно белорусский триллер. 1989 год, разношерстная компания друзей собирается в поход на маленьком плоту по речке. Все там перепиваются, просыпаются в зоне отчуждения и принимаются делать всё, чтобы сократить срок своих жизней: прутся в лес, убивают там случайно какого-то мужика, прикарманивают найденные при нём деньжищи. А затем слоняются меж деревьев и заброшенных зданий, пока на них охотятся дикие собаки и кто-то с ружьём. Выглядит опрятно, нестыдно, но в целом ужасно скучно и безыдейно.

"Мой шпион"

Фото: kinopoisk.ru

Типичный комедийный боевик подвида "мрачный верзила возится с бойким спиногрызом, противостоя плохим дядькам". Режиссёр - Питер Сигал, начинавший с третьей части "Голого пистолета". В роли мрачного верзилы - Дэйв Батиста. В роли нахального ребёнка - нахальный ребёнок. Остальное с лёгкостью представите сами, только учтите, что даже по меркам субжанра фильм откровенно полудохлый, потому что экшна ему досыпать подзабыли, зато заметно переборщили с комедийно-мелодраматической составляющей. А она тут понятно какого качества.

"Агент Лев"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё один комедийный как бы боевик, только не американский, а французский. Пациент, мнящий себя суперагентом (его играет Дэни Бун), сообщает психиатру, что супругу медика скоро похитят, что вскоре и происходит. Это заставляет несчастного пересмотреть своё отношение к больному, и они вместе отправляются вызволять женщину. Всё это сопровождается вопиюще непритязательными и постоянно повторяющимися гэгами типа "удара Льва" (ногой в промежность), сентиментальными отступлениями и не слишком продуманной аферой. Смеяться особо не над чем, но у подобного кино из нетребовательных зрителей давно сформировалась своя аудитория.

"О бесконечности"

Фото: kinopoisk.ru

Очередная симпатичная картина шведского визионера Роя Андерссона, причудливо смешивающего буржуазную житейскую прозу, экзистенциальную философию, высокую поэзию и парадоксальный юмор. Бессюжетный набор зарисовок из жизни человеческой во всём её многообразии, от судьбоносных для человечества событий до повседневного быта со всеми его неожиданными странностями, оборачивается своеобразным альбомом живых фотографий. Зрелище - завораживающее. (Рецензия)

"Любовь между строк"

Фото: kinopoisk.ru

Немецкая эпистолярная мелодрама про лингвиста с проблемами в личной и семейной жизни, который заводит роман по электронной почте с замужней женщиной. Два часа они тупо переписываются. То есть тупо смотрят в монитор или на экран смартфона, а на фоне вслух зачитываются их ванильные послания друг другу. Саундтреком - нытьё под гитарку, в конце звучит почему-то мрачная баллада Леонарда Коэна Who By Fire. Чисто женское удовольствие, и то далеко не для всякая барышня вынесет. (Рецензия)

"Лесси. Возвращение домой"

Фото: kinopoisk.ru

Кино- и телепродукция про очень умную колли по кличке Лесси продолжает выходить уже без малого 80 лет. Очередной про неё фильм - из Германии. До опупения бесхитростный. Собачка убегает, дети её ищут, в конце собачка находится. Также поднимается тема кризиса стеклодувной промышленности: никому не нужны рукодельные стеклянные вазочки, беда! Есть мнение, что сценарий написал сам лохматый исполнитель главной роли, пёс Бандит.

"Спасти панду"

Фото: kinopoisk.ru

Если вы до умопомрачения любите животных, а "Лесси" вам мало, вот ещё один фильм, бессовестно эксплуатирующий братьев наших меньших. Агент южнокорейской службы безопасности должен присмотреть за VIP-пандой, привезённой китайскими дипломатами в знак дружбы. Естественно, зверушку похищают. Зато герой вдруг ни с того ни с сего начинает понимать "язык животных", которых раньше не шибко жаловал. В процессе расследования они ему сильно помогают, так что он проникается к ним глубокой симпатией. Сплошное мимими, если бы только не худая графика (а панду вообще играет мужик в костюме - 2020 год на дворе) и юмор, уровень которого ёмко демонстрируется в одной из первых сцен, где собачка мочится протагонисту на лицо.

"Побег из Претории"

Фото: kinopoisk.ru

Ещё один дебютант - Фрэнсис Аннан - перенёс на экраны громкую историю побега трёх активистов за гражданские права из южноафриканской тюрьмы в годы апартеида. Большую часть хронометража играющий главную роль Дэниел Рэдклифф выпиливает деревянные ключики и пучит из-за клочковатых лохм свои восхитительно безумные глаза, но большего фильм предложить не может. Но и этого оказалось достаточно для того, чтобы фильм стал лидером проката в первый театральный уикэнд, хотя при такой конкуренции это не так уж удивляет. (Рецензия)

"В ожидании варваров"

Фото: kinopoisk.ru

Кстати, об апартеиде. Южноафриканский писатель Джон Максвелл Кутзее, впоследствии получивший Нобелевскую премию, написал в разгар этой стыдной для его страны эпохи книжку-протест, где в аллегоричной форме выразил своё осуждение происходящего. Сегодня роман оказался востребован в леволиберальной среде, которой появление экранизации антиимперской полупритчи отнюдь не кажется запоздалым. Все же остальные, кому наверняка именно таковой она и покажется, могут при желании потратить на фильм Сиро Герры два часа разве что ради игры Марка Райлэнса, Джони Деппа и Роберта Паттинсона. (Рецензия)

"Морские паразиты"

Фото: kinopoisk.ru

Ирландский хоррор про рыжую учёную девушку, испытывающую проблемы с коммуникацией, которая на рыболовецком судне отправляется изучать морскую живность. Вместе с рыбаками. В море на судно нападает неведомое чудище, заражающее всех (или почти всех) своими паразитическими личинками. Карпентеровское "Нечто" среди бескрайних волн с едва слышным мифологическим мотивом. Вполне прилично.

"Эмма."

Фото: kinopoisk.ru

Этот роман Джейн Остен никогда не страдал от нехватки внимания со стороны кинематографистов, но режиссёр-дебютант Отем де Уайлд умудрился освежить классический текст, ничего особо в нём не меняя, лишь слегка несколькими штрихами изменив интонацию. Получилось ещё более легко, мило и забавно, чем было раньше. И не в последнюю очередь, конечно, благодаря очаровательной Ане Тейлор-Джой. (Рецензия)

"Фея"

Фото: kinopoisk.ru

Завершающая часть весьма условной трилогии Анны Меликян. Герой Хабенского, глава компании, разрабатывающей дико популярную VR-игру про Коловрата, узнаёт, что он - реинкарнация Андрея Рублёва. Отсылки к Тарковскому, важная многозначительность, какие-то нацисты-отморозки, активистки-феминистки, регрессивный гипноз, виртуальная реальность - всё это слеплено во что-то невообразимое, кажется, про любовь и длится два с половиной часа. Смотреть, конечно, невыносимо. (Рецензия)

"Артур и Мерлин: Рыцари Камелота"

Фото: kinopoisk.ru

Не везёт вождю бриттов в последнее время. То он окажется чернокожим подкаблучником в новом сериале Netflix, то вот просто какую-то невразумительную халтуру ему посвятят. Эпичный рейтинг на IMDb - 2,9 - говорит сам за себя: на фоне этой корявой, за три копейки сработанной поделки со смехотворными спецэффектами и такими же декорациями даже "Робин Гуд" 2018 года смотрится бодрым блокбастером. В главных ролях - какие-то ноунеймы, раньше в основном мелькавшие в сериалах и массовке. Ситуацию усугубляет, что плохо играющие бородачи в кадре почти неотличимы. Не считая, конечно, невесть как тут оказавшегося Ричарда Брэйка, появляющегося в двух коротких эпизодах.

"#яздесь"

Фото: kinopoisk.ru

Французский повар предпенсионного возраста знакомится в Instagram с какой-то корейской художницей, мило с ней переписывается, а потом всё бросает и летит к ней. Та его динамит, и он остаётся тусоваться в аэропорту, где знакомится со всеми подряд, делает со всеми подряд селфи, выкладывает их в Instagram и становится локальной интернет-знаменитостью. "Трудности перевода" на минималках.

Ещё показывают кое-где "Только бог простит" Николаса Виндинга Рефна 2012 года c Райаном Гослингом. В своё время до кинотеатров у нас он не добрался, и вот теперь это досадное недоразумение решили исправить. Лучше, как говорится, поздно. Если до сих пор не видели или давно не пересматривали, то вот ваш шанс, не упустите.

Также в кино можно найти две отечественных комедии - "Хэппи-энд" и "Веселые гастроли на Черном море", а также российское фэнтези - "Ключ времени". Но о них - как-нибудь в другой раз. Возможно.