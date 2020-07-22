Каким получился новый фэнтезийный сериал Netflix "Проклятая"

В общем-то, он, конечно, и вышел приличнее. Но это несложно, потому что "Монахиня-воин" была просто из рук вон плохой дешёвой халтурой. "Проклятая" и выглядит симпатичнее - хотя о мощностях даже того же "Ведьмака" явно говорить не приходится, и содержательно несколько адекватнее. Последнее - благодаря книжке, на которой она основана. Сценарист "Кота в сапогах" и "ЛЕГО Ниндзяго Фильма" Том Уилер написал историю воительницы Нимуэ, а автор "Города грехов" и "300 спартанцев" Фрэнк Миллер её проиллюстрировал. Причём книга сразу делалась с расчётом на экранизацию - неудивительно, что от текста сценарий, написанный с участием тех же Уилера и Миллера, далеко не отходит.

Между тем кое-какие отступления после прочтения и просмотра бросаются в глаза - и не сказать, что они особенно оправданны. Впрочем, незначительные сюжетные изменения и дополнения погоды не делают - и, соответственно, не портят. А вот стремление создателей шоу вписаться во все нынешние идеологические тренды ничего, кроме раздражения, не вызывает. И дело, увы, не только, к примеру, в замене важного персонажа-мужчины женщиной в сериале, который изначально сам по себе несёт мощный феминистский заряд.

Ещё более дико и нелепо - хотя пора бы уже привыкнуть - смотрится расовая каша в касте. Сюжет "Проклятой", напомним, является вывернутым наизнанку, "феминизированным" и исковерканным до неузнаваемости "ремейком" легенд о короле Артуре. Главная героиня - Нимуэ - получает магический супермеч и начинает крошить направо и налево красных паладинов - кровожадных инквизиторов, стремящихся извести под корень всех фэйри - волшебных существ, к которым Нимуэ и относится. Антиклерикальная повестка с феминистской очень хорошо рифмуется, и тут "Ведьмаку", тоже доверху набитому сильными и независимыми женщинами, с "Проклятой" не потягаться.

Так вот, хотя сама Нимуэ почему-то оказывается белой - её играет звезда "13 причин почему" Кэтрин Лэнгфорд (вероятно, актрису с более эффектной внешностью тоже не стали искать из идейных соображений: нечего, мол, объективизацией заниматься, мы тут возвращаем женщинам отнятое веками патриархата), без бредовенького "блэквошинга", конечно, не обходится. Мы всё это уже видели и в "Ведьмаке", и в "Карнивал Роу", где демонстративное игнорирование цвета кожи актёров выглядит особенно смешно на фоне антирасистского пафоса - коим, кстати, пронизана и "Проклятая", сейчас ведь без этого никак. Подобное разнообразие в оттенках кожи уместно смотрится разве что в откровенном фарсе типа "Великой" (чего многие не поняли), а вот в европейском фэнтезийно-средневековом сеттинге способно вызвать только смех (достижение, которым "Великая", будучи как бы комедией, похвастать могла редко).

Нет, ну серьёзно, король Артур - негр, ну сколько можно? Девон Террелл, играющий легендарного кельтского героя (здесь низведённого до статуса секс-игрушки протагонистки), таким же образом недавно "актуализировал" Горацио в "Офелии" - ещё одном, кстати, странненьком "женском ремейке". Моргана, сестра Артура, соответственно, тоже чёрная, вдобавок - это уже обязательный "бонус" от Netflix - лесбиянка. В ассортименте - кельты-негры, фэйри-азиаты и так далее. Полный набор. Говорят, один ку-клукс-клановец посмотрел "Проклятую", раскаялся и начал танцевать хип-хоп.

А если серьёзно, то помимо милой, но очень уж детской для сериала, полного насилия и кровищи, графики и нескольких - не ахти каких, особенно после сочного рубилова в экранизации книг Сапковского - боевых сцен, порадовать зрителя "Проклятой" нечем. Ну разве что вот ещё Густафом Скарсгардом, чей Мерлин хоть и не каноничен (однако спасибо за Мерлина-европеоида!), но чертовски обаятелен - представитель знаменитого актёрского семейства отыгрывает роль, похожую на ту, что принесла ему славу, - плута Флоки из "Викингов".

Тем временем авторы "Проклятой" явно нацелились на продолжение. Но если "Ведьмак", несмотря на неоднозначный старт и массу справедливых претензий со стороны поклонников Сапковского, ещё способен вырулить в более-менее правильную сторону, у мира Уилера и Миллера, не имеющего пока ни глубины, ни терпеливой фанатской базы, шансов на это куда меньше.

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