Авторы "Ведьмака" пообещали пасхалки для фанатов игр во втором сезоне

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич пообещала пасхалки для фанатов серии игр "Ведьмак" в продолжении сериала Netflix по книгам Анджея Сапковского.

Известно, что романы обрели мировую известность не в последнюю очередь именно благодаря играм, однако авторы сериала стараются игнорировать их, обращаясь напрямую к литературному источнику.

"Мы обожаем игры", - рассказала Лорен в комментарии TV Guide, добавив, что при этом команда, работающая над сериалом, "не хотела делать адаптацию адаптации". Что отнюдь не значит, что её члены не в восторге от игр: они играют в них с удовольствием и вполне отдают себе отчёт в том, какой вклад они сделали в популярность мира Сапковского.

"Так что - да, мы хотим делать отсылки на них как можно чаще", - сказала Хиссрич, отметив, что была в гостях у разработчиков игр CD Projekt Red, которых считает исключительно талантливыми ребятами.

Ранее шоураннер рассказала о том, как в продолжении сериала будет развиваться персонаж Цири.

Выход второго сезона "Ведьмака" запланирован на следующий год, съемки, прерванные из-за пандемии коронавируса, продолжатся уже в августе.