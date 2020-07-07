Фото: какой будет Цири в продолжении "Ведьмака"

Цирилла или просто Цири - героиня цикла книг Анджея Сапковского "Ведьмак", в поздних книгах по важности не уступающая по значимости Геральту из Ривии.

Поначалу, правда, это просто испуганная маленькая девочка, которую Геральт с переменным успехом пытается опекать и защищать.

В первом сезоне сериала Netflix истории Цири уделено даже меньше времени, чем можно было ожидать. По недавнему признанию шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, из финальной версии пришлось убрать немало отснятого о принцессе материала.

В грядущем втором сезоне она пообещала в интервью TV Guide, что развитию характера Цири будет посвящено достаточно хронометража: "Да, мы увидим её взросление, тренировки, благодаря которым она стала той героиней, которую мы знаем по книгам и играм. Но это произойдёт не в одночасье. Мы хотим, чтобы все помнили, с чего она начинала", - пояснила Хиссрич.

Между тем на Reddit появился любопытный коллаж: при помощи FaceApp один из поклонников показал, как могла бы выглядеть взрослая Цири, совместив изображения героини из игры "Ведьмак 3" и "повзрослевшего" лица актрисы сериала Фрейи Аллан.

Второй сезон с подзаголовком "Таинственные монстры" должен выйти в 2021 году.