Генри Кавилл сравнил "Ведьмака" и "Игру престолов"

Генри Кавилл дал обстоятельное интервью Variety, в котором, среди прочего, в очередной раз поделился своими впечатлениями от сериала Netflix "Ведьмак", где играет главную роль.

Он признался, что является давним фанатом фэнтези, так как его отец читал ему произведения, написанные в этом жанре, когда сам Генри ещё не умел читать.

При этом книги Анджея Сапковского заметно отличаются от среднестатистического фэнтези, уверен Кавилл. В частности - они куда мрачнее. И это "очень по-польски", как пояснили актёру. Сам исполнитель роли Геральта из Ривии отмечает, что в цикле чувствуется "огромное польское влияние" и он считает это преимуществом. Что наверняка не понравилось бы Сапковскому, упёрто отрицающему, что "Ведьмак" - это славянское фэнтези.

"В "Игре престолов" ты гадал, кто умрёт следующим, а в "Ведьмаке" ты просто не можешь предугадать, что случится дальше в этом мрачном мире", - поучаствовал Кавилл в традиционном развлечении - сравнении двух культовых современных фэнтези-франшиз.

Напомним, второй сезон "Ведьмака" получил название "Таинственные монстры".

Также Генри опроверг давно циркулирующие слухи о его грядущем возвращении к роли Супермена.