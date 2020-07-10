Элайджа Вуд готов сыграть в новом "Властелине колец"

Элайджа Вуд, прославившийся в своё время благодаря роли Фродо Бэггинса в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", с большим энтузиазмом относится к тому, что Amazon затеял одноимённый сериал. Съёмки которого, напомним, вот-вот возобновятся в Новой Зеландии.

Вуд не скрывает своего восторга в связи с новым проектом по мотивам творчества Дж.Р.Р. Толкина, но при этом справедливо отмечает, что его название несколько сбивает с толку.

"Насколько я понял, речь у них пойдёт о времени, предшествующем "Властелину колец". То есть больше это похоже на "Сильмариллион". Не хочется занудствовать, но это Вторая эпоха Средиземья", - приводит IndieWire слова "Фродо".

Как бы то ни было, Вуду очень интересно, что это будет за сюжет. И он очень рад, что съёмки идут в Новой Зеландии, что позволит сохранить как минимум визуальную преемственность с фильмами Джексона.

Актёр также выразил полную готовность появиться в камео в сериале - в случае, если его авторам удастся как-то это концептуально обосновать.

Напомним, "Властелин колец" авансом продлён на второй сезон. Дата выхода первого неизвестна - все карты спутал коронавирус.