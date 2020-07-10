Возобновляются съемки "Властелина колец" и "Ковбоя Бибопа"

Съёмочным группам сериалов "Властелин колец" (Amazon), "Ковбой Бибоп" (Netflix), а также некоторых других проектов получили официальное разрешение въехать в Новую Зеландию для продолжения съёмок, сообщает местный сайт Stuff.

Ранее аналогичное разрешение получили создатели фильмов "Сила собаки" и "Аватар 2". Съёмки сиквела блокбастера Джеймса Кэмерона уже возобновлены - в Сети публиковалось фото со съемочной площадки, сделанное после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Отметим, что не у всех жителей Новой Зеландии, где для обычных граждан продолжается строгий карантин, такой избирательный подход властей получает понимание и поддержку.