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Возобновляются съемки "Властелина колец" и "Ковбоя Бибопа"

Новости
    10.07.2020, 10:49
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Съёмочным группам сериалов "Властелин колец" (Amazon), "Ковбой Бибоп" (Netflix), а также некоторых других проектов получили официальное разрешение въехать в Новую Зеландию для продолжения съёмок, сообщает местный сайт Stuff.

Фото: kinopoisk.ru
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Ранее аналогичное разрешение получили создатели фильмов "Сила собаки" и "Аватар 2". Съёмки сиквела блокбастера Джеймса Кэмерона уже возобновлены - в Сети публиковалось фото со съемочной площадки, сделанное после перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Отметим, что не у всех жителей Новой Зеландии, где для обычных граждан продолжается строгий карантин, такой избирательный подход властей получает понимание и поддержку.

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