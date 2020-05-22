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Дело не в неграх: что действительно не так с сериалом "Великая"

Журнал
    22.05.2020, 12:59
Текст:   Дмитрий Сосновский
То, что комедийный сериал о Екатерине Великой вызовет огромный интерес в России, было вполне предсказуемо (даже несмотря на то, что недавняя мелодрама с Хелен Миррен о ней же осталась почти незамеченной). Но русло, в которое вскоре после премьеры было направлено всеобщее негодование, вызывает недоумение. Уже который день Рунет обсуждает чернокожего актёра Абрахама Популы в роли "князя Ростова".
Фото: youtube.com/ Netflix
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Просто потрясает всеобщая готовность пользователей Сети вестись на дурацкий хайп по любому поводу. И обязательно делиться строго на два одинаково ущербных лагеря: либо ты мгновенно "возмущаешься перевиранием нашей истории" и больше не считаешь нужным вдаваться ни в какие детали, либо заходишься в мазохистском восторге от того, как лихо они там нас, варваров, в очередной раз приложили, молодцы какие.

Если со второй категорией всё понятно, то на первую смотреть просто печально. Послушайте, "возмущаться" или "смеяться" над неправдоподобным расовым разнообразием в комедии, где Пётр Третий - сын Петра Великого, хор в царских палатах поёт красноармейскую песню и вообще ежеминутно происходит какая-то невообразимая дичь, так же тупо, как укорять в исторической неточности, прости господи, художественный фильм "Гитлер капут!"

Понятно, что давно вышедшая за все рамки страсть боссов теле- и киноиндустрии США к приглашению темнокожих актёров на самые неподходящие для них роли, уже стала анекдотичной, так что американские киноделы сами в немалой степени ответственны за подобные искажения восприятия. Мы тоже бурно веселились по поводу толерантных плясок в ремейке "Красавицы и Чудовища" (где, как мы помним, одним "блэквошингом" не ограничились) и чёрных эльфов в "Ведьмаке". Возможно, вы спросите, почему в комедии (не во всякой - сразу оговоримся) подобное допустимо, а в сказке и фэнтези - уже нелепость?

Отвечаем: потому что в мире того же "Ведьмака", основанного на масштабном книжном цикле и снятого на весьма и весьма "сложных щах", предполагается внутренняя логика. В мире же "Великой" нет никакой логики вообще. И авторы сериала демонстрируют это при каждой удобной возможности, максимально отдаляя сюжет от какой-либо достоверности.

Фото: kinopoisk.ru
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В классическом фильме Вуди Аллена "Любовь и смерть" (1975 год, никаких social justice warriors ещё в природе не существовало) в царской армии тоже служил негр, только кто сейчас об этом помнит? Вот бы сегодня старину Вуди на смех подняли, олуха эдакого. Правда, Аллен с присущим ему остроумием обыгрывал стандартные стереотипы, заставляя героев то устраивать уморительно неуместные философские диспуты, то изъясняться названиями произведений Достоевского. А создатели "Великой" просто сваливают самые примитивные и поверхностные негативные штампы о России в одну безобразную кучу и самозабвенно над ними гогочут. К бешеному восторгу второй из вышеназванных категорий российских зрителей.

Собственно, на тот гнусный образ российской истории, который целенаправленно формируется этой кучей штампов, одновременно служащей ему прикрытием (что вы, мол, хотите, это же просто весёлая непритязательная комедия), и стоило бы обратить внимание, раз уж есть желание чем-нибудь повозмущаться. А вовсе не на негра по фамилии Ростов. А так "высмеивающих" заведомую шутку - пусть не самую свежую и удачную - впору высмеивать самих.

Наша подробный обзор сериала "Великая" и её идейного содержания - здесь.

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